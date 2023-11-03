الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الصحة العالمية": حصول جميع سكان غزة على الخدمات الصحية "يكاد يكون مستحيلًا"

رئيس منظمة الصحة
رئيس منظمة الصحة العالمية أدهانوم جيبريسوس

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن فرق المنظمة تبذل كل ما في وسعها لضمان حصول جميع الناس في غزة على الخدمات الصحية والإنسانية المنقذة للحياة، ولكن الأمر يكاد يكون مستحيلا في الوضع الحالي.

وأضاف جيبريسوس، وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني: "على أقل تقدير نحتاج إلى هدنة إنسانية في القتال، ومن الناحية المثالية، إلى نهاية للصراع، نحن بحاجة إلى وصول غير مقيد وممر آمن يتفق عليه الطرفان لضمان أمن طرق الوصول".

استعادة إمدادات الكهرباء والمياه والوقود

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وأضاف: "أتفهم حزن الشعب الإسرائيلي وغضبه وخوفه، وأتفهم أيضًا حزن الشعب الفلسطيني وغضبه وخوفه، وتواصل منظمة الصحة العالمية دعوة حماس إلى إطلاق سراح المحتجزين، الذين يحتاج الكثير منهم إلى رعاية طبية عاجلة، ونواصل دعوة إسرائيل إلى استعادة إمدادات الكهرباء والمياه والوقود".

فى السياق ذاته، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 9227 شهيدًا. 

وقال القدرة- في إفادة صحفية- إن من بين هؤلاء الشهداء 3826 طفلًا و2405 نساء، كما ارتفع عدد المصابين إلى 23 ألفا و516 مصابًا، مناشدا المجتمع الدولي توفير ممر آمن لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع المنكوب. 

فيما أفادت مصادر في قطاع غزة، قبل قليل، بأن عددًا من المدنيين استشهد وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا في الحي الإماراتي غرب خان يونس. 

واستشهد أحد عمال قطاع غزة إثر قيام قوات الاحتلال بالاعتداء عليه وضربه قرب معبر كرم أبوسالم جنوب شرق رفح، علما بأن الاحتلال أفرج في وقت سابق اليوم عن آلاف العمال من أهل غزة، والذين تم اعتقالهم من أماكن عملهم في إسرائيل ومن الضفة الغربية، ووصلوا إلى المعبر المذكور (كرم أبوسالم) وصولا إلى منازلهم. 

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