الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

بعد لقاء نتنياهو وبلينكن.. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: الوقود لن يدخل غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أصدر مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بيانًا منذ قليل، أكد فيه عدم إدخال الوقود إلى قطاع غزة المحاصر.

جاء بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي مقتضبًا، وبعد وقت قصير من انتهاء لقاء نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال مكتب نتنياهو: "لن يدخل الوقود إلى قطاع غزة".

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إلى إسرائيل في زيارة هي الثالثة من نوعها خلال شهر منذ بدء التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة المحاصر.

والتقى بلينكن عددًا من المسئولين الإسرائيليين رفيعي المستوى، على رأسهم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويتسحاق هيرتسوج، الرئيس الإسرائيلي.

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بعد لقاء نتنياهو وبلينكن.. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: الوقود لن يدخل غزة

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