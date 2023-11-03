الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل|التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين سموحة والاتحاد السكندري

سموحة والاتحاد السكندري
سموحة والاتحاد السكندري

انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة والاتحاد السكندري المقامة باستاد الإسكندرية في افتتاح الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل بالتعادل بدون أهداف بعد أداء متوسط من الفريقين وإن كان سموحة الأخطر هجوميا وأهدر لاعبه المغربي لحسن دحدوح فرصتين من انفرادين بالمهدي سليمان حارس الاتحاد .

بداية الشوط الأول كانت حذرة من الفريقين وكانت أول فرصة في الدقيقة العاشرة عندما دخل محمد سعيد مكرونة منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ومرر كر ة عر ضية أرضية سددها حسين فيصل من لمسة واحدة عكس اتجاه المهدي سليمان لكن لسوء حظه ارتدت من دمه لتضيع فرصة هدف مؤكد .

بعد مرور ربع ساعة.. تحسن الأداء وأصبحت المحاولات الهجومية أكثر جدية ورد الاتحاد السكندري على فرصة سموحة  في الدقيقة 18 عندما وصلت الكرة لبنجامين بواتينج داخل منطقة الجزاء هيأها لنفسه وسددها قوية أنقذها الهاني سليمان حارس سموحة .

في الدقيقة 20 انفرد لحسن دحدوح لاعب سموحة نتيجة خطأ من محمود شبان لكنه سدد برعونة بجوار القائم ..وفي الدقيقة 26 سدد بنجامين بواتينج كرة مة خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة. 

حصل مورو ساليفو لاعب الاتحاد السكندري على اذنار بسبب الخشونة ..وكاد محمود وحيد يتسبب في أزمة لسموحة عندما أعاد الكرة بشكل خاطىء للحارس الهاني سليمان وكاد بنجامين بواتينج يلحق بها لولا تدخل الهامي في توقيت رائع.

شهدت الدقائق الأخيرة تشاط هجومي لسموحة وفي لدقيقة 42 سدد دوكو دودو لاعب سموحة كرة من خارج منطقة الجزاء أمسها المهدي سليمان وبعدها أهدر لحسن دحدوح فرصة من انفراد تام بالحارس المهدي سليمان الذي نجح في التصدي للكرة .

احتسب الحكم محمود البنا خمس دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف . 

دوري نايل سموحة الاتحاد السكندرى لحسن دحدوه الهاني سليمان

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