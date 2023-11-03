برلمانية تشيد بحكاية "عيشها بفرحة": كل ذوى الإعاقة يشكرون الدراما المصرية

أشادت النائبة هند حازم، عضو مجلس النواب، بحكاية مسلسل "عيشها بفرحة" ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "شكر واجب للدراما المصرية".

وتابعت هند حازم: باسمي وباسم كل ذوي الإعاقة بشكر الدراما المصرية لأنها لأول مرة تعرض ملفات ذوي الإعاقة بموضوعية وبالتفاصيل البسيطة اللي محدش بياخد باله منها من خلال مسلسل "عيشها بفرحة".

وأضافت هند حازم: "الدراما والإعلام أكثر الأدوات المجتمعية اللي بتساعد في تغير ثقافة المجتمع، شكرًا للجميلة المتميزة الفنانة هبة مجدى برفعلك القبعة على قيامك بالدور وبكل تفصيلة تخصنا، وشكرًا للرائع الفنان هانى عادل على مذاكرتك للدور الواضحة في الأداء وتركيزك على تفاصيلنا".

واستكملت هند حازم: "وشكرًا جدًا من القلب للفنانة حنان سليمان واللي قامت بدور كل أم لشخص مستخدم كرسي متحرك بكل إحساس وبراعة في الأداء، وشكرًا للجميلة نور إيهاب الأخت الوفية المحبة لأختها والسند ليها، وشكرًا للفنان عمرو محمود ياسين على الإبداع في الإشراف على الكتابة وتركيزك على التفاصيل ببراعة، وشكرًا على الإبداع في الإخراج للمخرج البير مكرم، وشكرًا لكل العاملين على المسلسل والمصورين وكل طاقم العمل".

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، إسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبوالروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

"عيشها بفرحة" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد،،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، والعمل إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.