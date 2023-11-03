ارتفاع فى "وول ستريت" مع توقعات بتوقف حملة رفع الفائدة

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة، بعد أن عززت بيانات تشير إلى تباطؤ نمو الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، في حين تراجعت أسهم شركة أبل؛ بسبب توقعات ضعيفة لنتائج أعمال الربع الأخير من العام.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة في أكتوبر الماضي بأقل من التوقعات، فقد قالت وزارة العمل الأمريكية، في تقريرها عن الوظائف الصادر الجمعة، والذي يحظى باهتمام كبير، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقابل توقعات بإضافة 180 ألف وظيفة، كما تم تعديل قراءة شهر سبتمبر بالخفض إلى 297 ألف وظيفة من 336 ألف وظيفة.

ويرجع هذا التباطؤ في نمو الوظائف بأمريكا جزئيًا لإضرابات في اتحاد يمثل العاملين في شركات تصنيع السيارات شمل أكبر ثلاثة منها، ما قلل وظائف قطاع الصناعات التحويلية بينما تراجع تضخم الرواتب بما يشير إلى تيسير في أوضاع سوق العمل.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، فإن الوظائف المتاحة في مجال الصناعات التحويلية قلت بنحو 35 ألفا بعد أن زادت 14 ألفا في سبتمبر.

وذكر مكتب إحصاء العمل الأسبوع الماضي أن 30 ألفا على الأقل من أعضاء النقابة الممثلة للعاملين في شركات تصنيع السيارات شاركوا في إضراب في وقت مسح الوظائف لأكتوبر. وانتهى الإضراب بما قد يقدم زيادة في الوظائف المتاحة في نوفمبر.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 163٫02 نقطة بما يعادل 0٫48 بالمئة إلى 34٫002٫13 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 35٫23 نقطة أو 0٫82 بالمئة إلى 4٫352٫64 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 116٫30 نقطة، أو 0٫87 بالمئة إلى 13،408٫47 نقطة.