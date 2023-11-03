الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن نصرالله: عمليات حزب الله فى جنوب لبنان "أقلقت" قادة الاحتلال وأمريكا

حسن نصرالله
حسن نصرالله

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إن العمليات التي يقوم بها حزب الله على الحدود اللبنانية وفي مزارع شبعا، أوجدت حالة من القلق والخوف لدى قيادة الاحتلال الإسرائيلي السياسية والعسكرية والأمريكيين أيضًا.

وأضاف نصرالله، اليوم الجمعة، خلال كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القلق الآن من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة في الجنوب اللبناني إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة، أو أن تتدحرج إلى حرب واسعة، مؤكدًا أن هذا احتمال واقعي ويمكن أن يحدث.

وأوضح، أنه يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يحسب لهذا كل حسابًا، مشيرًا إلى أنهم عبروا عن ذلك وتحدثوا عنه وهو داخل في حساباتهم ونقرأه بقوة من خلال الرسائل الأمريكية والفرنسية والأوروبية.

حزب الله مزارع شبعا الإحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية

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