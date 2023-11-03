الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالجيزة

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

أصدرت جهات التحقيق، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس متهم بترويج العقاقير الطبية المخدرة في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

كان قد تبين من التحقيقات أن المتهم يعمل مندوبا بإحدى شركات الأدوية، وعثر بحوزته على 250 عبوة تحوى 7500 قرص عقار مخدر، ومبلغ مالي، وذلك أثناء عرضها للبيع في محافظة الجيزة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وأقر المتهم أمام جهات التحقيق، بحيازته العقار المخدر؛ بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

جهات التحقيق ترويج العقاقيرالطبية الجيزة المعمل الكيماوي مندوب بإحدى شركات الأدوية محافظة الجيزة

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