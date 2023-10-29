الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

المشدد 7 سنوات لربة منزل حاولت إدخال أقراص مخدرة لزوجها المحبوس

حبس سيدة
حبس سيدة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات غيابيا، وتغريمها مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه عما أسند إليها وألزمتها بالمصاريف الجنائية.

 كما أمرت بمصادرة المخدر المضبوط، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامها بحيازة  كمية من الأقراص المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي الغير مصرح بها، 

صدر الحكم  برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.

تفاصيل الواقعة

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 34180 لسنة 2022 جنايات الرمل ثان، عندما تلقت النيابة، إخطارا يفيد بضبط المتهمة أثناء محاولتها إدخال مواد مخدرة لزوجها المحبوس.

حاولت ادخال المخدرات في الاكل

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء القيام بمتابعة دخول الزيارات للمسجونين وبتفتيش المأكولات إدريا بحوزة المتهمة " ا.ش.ا" ربة منزل، أثناء زيارتها لزوجها المحبوس على ذمة قضية جنايات تابعة لقسم أول المنتزه، عثر بداخل تلك المأكولات على عدد 100 قرص مخدر تبين أنهم لعقار البنزهسكول، وقطعة حشيش مخدر فتم ضبطها، بمواجهتها أقرت بإحراز المواد المخدرة المضبوطه بقصد إدخالها لزوجها المحبوس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمة في جلستها المنعقدة.

 المشدد 10 سنوات لعاطل يروج المخدرات

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير علي شرباش، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، غرامة مبلغ 100 ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في  مخدر الحشيش، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس والمستشار إيهاب حسن نور الدين والمستشار سامح سعيد سمك.

ترجع أحداث الواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة  وتحرر محضر رقم رقم 1484 لسنة 2023 جنايات الرمل ثان.

نتائج التحقيقات

كشفت التحقيقات قيام المتهم " ر.ا.ع" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة مخدر الحشيش، واستصدرت ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إذن بضط المتهم وتفتيشه وأثناء تواجده في أحد الطرق العامة مستقل دراجة نارية ويحمل جوال بلاستيكي، تم القاء القبض على المتهم وبتقتيش الجوال بحوزته تبين أنه يحوي علي 200 طربة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، واقر المتهم وبحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار والتليفون المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة، وقررت النيابة إحالته للمحاكمة، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

ربة منزل اقراص مخدرة جنايات الإسكندرية النيابة الرمل ثان

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