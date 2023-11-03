الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين

وفد الاتحاد في مقر
وفد الاتحاد في مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وفدًا من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور مهندس محرم هلال وعدد من ممثلي الاتحاد، حيث يضم الاتحاد خمسين جمعية و٤٠ ألف مؤسسة صناعية وما يقرب من 6 ملايين عضو، ويقوم الاتحاد بتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتمويلية والتسويقية، فضلًا عن إعداد البيانات والإحصائيات.

واستقبل وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، وأعرب عن سعادته بوفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، مشيرًا إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية في أي دولة.

من جانبه، أشاد وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بإنجازات الدولة المصرية، وما حققه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وجهوده الحثيثة تجاه الصناعة والاستثمار، ودعمه المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وتشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات الصناعية التي لها بالغ الأثر على الاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء الإصلاحات التشريعية والقوانين الجديدة التي ساهمت في تيسير ورفع كفاءة الأداء، والقرارات الرئاسية للقضاء على البيروقراطية تشجيعًا للاستثمار، فضلًا عن مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأيضًا تفعيل الرخصة الذهبية بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية وغيرها التي ساهمت في النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار في مصر.

وأكد وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين قيامه بدوره في توعية المواطنين وبخاصة فئة العمال والمصنعين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

مصر السيسي حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المستثمرين المستشار محمود فوزي

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