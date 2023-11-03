حملة المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة تعقد أول لقاءاتها الجماهيرية بالدقهلية

عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد مساء أمس الخميس اجتماعا تنظيميا برئاسة "يمامة" وبحضور النائب البرلماني السابق المهندس علاء والي عضو الهيئة العليا للحزب، والنائب البرلماني السابق عصام الصباحي مدير الحملة الانتخابية وعضو الهيئة العليا، والمهندس حمدى قوطة عضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب، وذلك لمناقشة خطة عمل الحملة الفترة المقبلة والتجهيز لعقد المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية.

وقال عصام الصباحي، مدير الحملة الانتخابية، إنه تم الاستقرار على أن تكون محافظة الدقهلية هي أولى المحطات للقاءات الجماهيرية التي ستعقدها الحملة، حيث سيتم عقد أول مؤتمر جماهيري للحملة يوم الجمعة القادمة 10 نوفمبر في محافظة الدقهلية، تليها عقد مؤتمرات أخرى في بعض المحافظات، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي لـ"يمامة" على المواطنين وللتواصل المباشر مع الشارع المصري.

وأكد مدير الحملة الانتخابية أن الحملة تعمل على قدم وساق للانتهاء من كافة التجهيزات المطلوبة للانتشار في ربوع الجمهورية.

وكان قد أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الدكتور يمامة حصل على الرمز الانتخابي الخاص به وهو "النخلة" من الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفًا أن ترتيب يمامه في ورقة التصويت الانتخابية سيكون هو المرشح الثالث.

وقال إنه استلم من الهيئة الوطنية للانتخابات خطابًا موجهًا للبنك الأهلي لفتح حساب رسمي لتلقي التبرعات وتكاليف الدعاية.