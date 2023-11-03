الإصلاح والنهضة: رفض الرئيس طلب الحكومة بزيادة أسعار السولار يدعم محدودى الدخل

ثمن الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على الحالة الاقتصادية لمحدودى الدخل من المواطنين.

مراعاة الأوضاع والضروف الاقتصادية للمواطنين

وقال رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن رفض الرئيس لزيادة أسعار السولار بالرغم ما نمر به من أزمات؛ إلا أنه حريص كل الحرص علي مراعاة الأوضاع والضروف الاقتصادية للمواطنين الذين يتأثرون بتلك القرارات بشكل كبير، مؤكدا أن هذه اللافتة من الرئيس السيسي أثلجت قلوب المصريين نظرا لأنه لو كان حدث ارتفاع في اسعار السولار كان ذلك سيؤدي حتما الي ارتفاع أسعار كافة السلع والمواد الغذائية، وغيرها.

يذكر أن قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح يوم 03 / 11 / 2023 لتصبح كالآتى:

10 جنيهات للتر البنزين 80 و11.50 جنيه للتر البنزين 92 و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية، كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلية، وذلك حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علمًا بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلية كانت فى مايو 2023.