إنجازات الدولة فى 10 سنوات.. إنفاق 203 مليارات جنيه على الرعاية الاجتماعية (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول إنجازات الدولة في 10 سنوات.
أبرز إنجازات الدولة خلال 10 سنوات
- القطاع الصحي تضاعفت موازنته بنحو 5 أضعاف.
- مصر أصبح لديها 125 مستشفى جامعيًا بعد إضافة 37 مستشفى بطاقة 43 ألف سرير.
- منظومة العلاج على نفقة الدولة كلفت 87 مليار جنيه.
- منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي أكثر من 6 ملايين مواطن بتكلفة 51 مليار جنيه.
- إنفاق أكثر من 203 مليارات جنيه على جميع أوجه الرعاية الاجتماعية.
- عدد الأسر التي تحصل على دعم تكافل وكرامة تجاوز 5 ملايين أسرة.
- عدد المقيدين للحصول على الخبز المدعم وصل إلى نحو 71 مليون مواطن.
- عدد المقيدين للحصول على السلع التموينية وصل إلى 62 مليون مواطن.
- ارتفاع المخصصات في دعم السلع التموينية إلى 36 مليار جنيه في عام 2022 - 2023.
- حجم الإنفاق على المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" نحو 350 مليار جنيه.
- ما تم إنفاقه في مجال التعليم العالي بلغ تريليون جنيه.
- تم إنشاء 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه وتأهيل 4300 مدرسة.