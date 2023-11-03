الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الجيزة: انتهاء أعمال إصلاح كسر خط مياه بقرية برطس بأوسيم

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

انتهت محافظة الجيزة، من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة أوسيم، من أعمال إصلاح كسر بخط مياه قطر٣١٥مم بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم. 

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه فور رصد حدوث الكسر بخط المياه، تم الدفع بفرق الصيانة اللازمة لسرعة الانتهاء من الأعمال، لافتًا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بضخ المياه في صورتها الطبيعية للقرى المتأثرة.

وشدد راشد، على رئيس مركز ومدينة أوسيم، بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة اللازمة لطبقة الطريق وتجفيف الطريق ومحيط موقع الكسر من أي تجمعات للمياه وتمهيد الطريق بجوار مجمع المدارس لعدم إعاقة الحركة. 

وفي نفس الإطار تابع محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، حالة النظافة وجهود رفع كفاءة الطرق بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة في إطار المتابعات الميدانية اليومية.

ووجَّه المحافظ، رئيس حي الدقي، بمنع كل صور التعديات والإشغالات بالطرق العامة وعدم السماح للمحال والمنشأت التجارية بالتعدي على أرصفة المشاة مع المتابعة الدورية لحالة النظافة.

كما حرص المحافظ، خلال جولته على الاستماع لآراء وشكاوى المواطنين، موجهًا بحل الشكاوى الواردة. 

عودة مياه اصلاح كسر بمساورة مياه محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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