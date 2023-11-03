محافظ مطروح: لا زيادات فى تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعى والميكروباص

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة للنقل الجماعي والميكروباص وعدم وجود أي زيادة، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، ومن المحافظة إلى المحافظات الأخرى، بعد تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة 3 نوفمبر، وزيادتها دون المساس بأسعار السولار الذي ثبت عند ٨،٢٥ جنيه للتر.

تكثيف جهود حملات الرقابة

ووجه محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة وتكثيف جهود حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب أومحاولة لاستغلال المواطنين.

_ الخطوط الداخلية والخارجية

وناشد محافظ مطروح المواطنين عقب إعلان تعديل أسعار البنزين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 غرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية، والتي بدورها تتابع بشكل مستمر على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن ومديرية التموين حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين بتحريك أسعار البنزين بأنواعه، حيث قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح يوم 03 / 11 / 2023 لتصبح كالآتي:

10 جنيهات للتر البنزين 80، و11.50 جنيه للتر البنزين 92 و12.50جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.