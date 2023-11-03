الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فتح المعبر ونقل الجرحى.. مصر "صمام أمان" القضية الفلسطينية

معبر رفح
معبر رفح

تواصل مصر تقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة، في ظل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من عدوان غاشم لما يزيد على 27 يومًا متواصلة، دون هدنة.

وتساند مصر القضية الفلسطينية منذ بدايتها، وترفض كل محاولات تصفيتها، وتعمل كل أجهزة الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية على تقديم كل الدعم وقيادة محاولات وقف العنف في فلسطين.

فتح معبر رفح البرى

خاضت مصر مفاوضات عديدة حتى يتم فتح معبر رفح لمرور المساعدات الطبية والغذائية لأهالي قطاع غزة بشكل مستمر، تلك المساعدات التي ساهمت فيها مصر بالجزء الأكبر، كما أرسلت العديد من الدول المساعدات أيضا، والتي وصلت عن طريق مطار العريش الذي تم تخصيصه لتلقي المساعدات من كل دول العالم، لقطاع غزة، ودخولها إليهم عن طريق معبر رفح البري.

علاج الجرحى ودخول الرعايا الأجانب

كما أن إعادة فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني لإدخال المصابين والجرحى الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب خطوة مهمة تؤكد نجاح جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتى استكمالا لدورها وموقفها الإنساني منذ بداية الحرب والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، واستمرارا لجهودها في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانب أهالي غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية من الاحتلال الإسرائيلي.

وتقدم مصر دعمًا إنسانيًا غير مسبوق لأهالي قطاع غزة، حيث تبذل جهودا كبيرا في الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى مواقفها التاريخية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة طبيا لنقل مصابي وجرحى فلسطين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

الجانب الفلسطينى مصر نقل الجرحي الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة لقضية الفلسطينية

مواد متعلقة

الحياة تنفد.. "الأونروا" تزود مستشفيات غزة بوقود المخابز

وصول دفعة جديدة من حاملى الجنسيات المزدوجة إلى مصر عبر معبر رفح

الأكثر قراءة

لن تحجبوا الحقيقة.. كواليس 3 اعتداءات للاحتلال الإسرائيلى على طاقم "القاهرة الإخبارية"

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

تداعيات الأزمات العالمية.. أسباب زيادة أسعار البنزين في مصر

تفاصيل عقوبات لاعبى الأهلى بعد الخروج من بطولة الدورى الإفريقى

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-11-2023 فى مصر

ارتفاع ملحوظ.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد لقاء نتنياهو وبلينكن.. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: الوقود لن يدخل غزة

جيش الاحتلال: قواتنا تتقدم فى غزة

صاروخ مضاد للدبابات يستهدف قوات الاحتلال على حدود لبنان