الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح 4 مساجد بعد إعادة الإحلال والتجديد فى الفيوم

افتتاح 4 مساجد بعد
افتتاح 4 مساجد بعد إعادة الإحلال والتجديد في الفيوم

شهدت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، افتتاح 4 مساجد وهي مسجد  الرحمن، والسدح التابعة لإدارة أوقاف إطسا غرب، ومسجد الرحمة  بعزبة زايد شعيب بسنورس التابعة لإدارة أوقاف سنورس.

كما شهدت افتتاح  مسجد المنشية بندر الفيوم ومسجد الهادي  بالشواشنة بإدارة أوقاف يوسف الصديق، وذلك بالجهود الذاتية.

يأتى هذا في إطار دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي، وغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله معنى ومبنى.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الشيمي، وكيل الوزارة والشيخ أحمد عبد اللطيف مدير إدارة أوقاف إطسا غرب، والشيخ محمد أحمد مدير إدارة أوقاف سنورس أول، وعدد من الأهالي، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف والجهود الذاتية من الأهالي. 


الوعيَ بقيمةِ الوطن وبالتحديات التي يُواجهها أمرٌ لا غنى عنه


وخلال الافتتاح أكد وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم أن الوعيَ بقيمةِ الوطن، وبالتحديات التي يُواجهها، وبالمخاطر التي تحيطُ به، أمرٌ لا غنى عنه، خاصة ونحن في مرحلةٍ شديدةِ الحرج في تاريخ منطقتنا؛ فالمخاطرُ جِسَام، والتحدياتُ هائلة، والأعداء بنا متربصون، والأمرُ أقرب ما يكون إلى زمن الفتن التي تجعلُ الحليمَ حيرانَ لشدةِ اختلاط الأمور، واضطرابها، وتقلبها، اللهم إلا على مَن منَّ الله عليهم بالحكمة والخبرة وإدراك الواقع وحجم التحديات. 

كما أوضح أن الوعي بالمخاطر يحتاج إلى الدراسة والفهم والتحليل وإعمال العقل الذي كرَّم الله (عز وجل) به الإنسان حتى يميز بين الصالح والطالح.

افتتاح 4 مساجد الفيوم مديرية أوقاف الفيوم وزارة الأوقاف مسجد الرحمة

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