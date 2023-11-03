الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 18 مسجدًا اليوم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

انطلقت اليوم الجمعة، 10 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل.

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قبل البدء.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وتوجهت القوافل إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف الجيزة (أوسيم)
2- مديرية أوقاف الدقهلية (دكرنس)
3- مديرية أوقاف الإسكندرية ( السيوف )
4- مديرية أوقاف الوادي الجديد (القصر - الداخلة)
5- مديرية أوقاف البحيرة (الرحمانية)
6- مديرية أوقاف الأقصر (البياضية)
7- مديرية أوقاف أسيوط (البداري)
8- مديرية أوقاف شمال سيناء (الجورة)
9- مديرية أوقاف الغربية (بسيون)
10- مديرية أوقاف المنيا (كوم الحاصل - برطباط)

افتتاح 18 مسجدًا اليوم 

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، تم بحمد الله تعالى افتتاح (18) مسجدًا اليوم الجمعة، منها (17) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه (288) مسجدًا منها ( 217 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(71) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 3/ 11/ 2023 م عدد (11310) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(201) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الفيوم

1. مسجد الرحمة – عزبة زايد شعيب – سنورس 
2. مسجد المنشية – بندر الفيوم
3. مسجد الهادي – الشواشنة – يوسف الصديق 
4. مسجد الرحمن – السدح – الغرق – إطسا

مديرية أوقاف أسوان 

5. مسجد علي زين العابدين – قرية الرغامة البلد – إقليت – كوم أمبو
6. مسجد الراوي – قرية الغنيمية – إدفو قبلي 
7. مسجد الفتاح العليم – قرية الفؤادية – المنشية الجديدة – كوم أمبو

مديرية أوقاف البحيرة

8. مسجد عادل صالح  -  قرية قميحة – ايتاي البارود
9. مسجد الإخلاص – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص
10. مسجد أبو شكل – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص
11. مسجد طلمبات تروجى -  سيدي غازي -  كفر الدوار

مديرية أوقاف المنيا

12. مسجد عزبة جاد الله – عزبة جاد الله - ملوي
13. مسجد الرحمن – قرية الصليبة – منقطين – سمالوط

مديرية أوقاف الجيزة

14. مسجد أبو مناع – قرية اتريس – منشأة القناطر

مديرية أوقاف سوهاج

15. مسجد السلام – نجع الجبل – مركز جهينة

مديرية أوقاف القليوبية

16. مسجد جنة الرحمن – شارع أحمد بن طولون - الحي الثاني - العبور

مديرية أوقاف الإسكندرية

17. مسجد عباد الرحمن – عزبة النشار – أبو مسعود – العامرية ثان

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف البحيرة 
1. مسجد عباد الرحمن – قرية اللوية – مركز المحمودية

قوافل دعوية مقارئ قرآنية وزارة الأوقاف الفكر الوسطي المستنير البرنامج التثقيفي للطفل

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