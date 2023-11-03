قبل البدء.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

يحرص المسلمون مع اقتراب موعد صلاة يوم الجمعة معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات عبر جوجل، حرصا منهم على الاستعداد والتأهب للذهاب إلى المسجد، وتأديتها في وقتها لما لها من ثواب عظيم.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

ينشر "الدستور" مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر اليوم الجمعة بعدد من المحافظات، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وأيضا صلوات الظهيرة والعصر وصلاة المغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 نوفمبر فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 45: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:08 م

موعد صلاة العشاء 6:26 م



مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 نوفمبر فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:47 ص

موعد صلاة الظهر 11:43 ص

موعد صلاة العصر 2:48 م

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:30 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الجمعة 3 نوفمبر

وقت صلاة الفجر 4:38 ص

موعد صلاة الظهر 11:35 ص

موعد صلاة العصر 2:40 م

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء 6:22 م



مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 3 نوفمبر بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:28 ص

وقت صلاة الظهر 11:26 ص

موعد صلاة العصر 2:35 م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:15 م



مواقيت الصلاة فى أسوان اليوم الجمعة 3 نوفمبر

وقت صلاة الفجر 4:33 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 44: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م

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