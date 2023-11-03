الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل البدء.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

يحرص المسلمون مع اقتراب موعد صلاة يوم الجمعة معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات عبر جوجل، حرصا منهم على الاستعداد والتأهب للذهاب إلى المسجد، وتأديتها في وقتها لما لها من ثواب عظيم.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

ينشر "الدستور" مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر اليوم الجمعة بعدد من المحافظات، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وأيضا صلوات الظهيرة والعصر وصلاة المغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 نوفمبر فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:42  ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 45: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء  6:26 م

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 نوفمبر فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:47 ص
موعد صلاة الظهر 11:43 ص
موعد صلاة العصر 2:48 م
موعد صلاة المغرب 5:11 م
موعد صلاة العشاء 6:30 م
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الجمعة 3 نوفمبر  

وقت صلاة الفجر 4:38 ص
موعد صلاة الظهر 11:35 ص
موعد  صلاة العصر 2:40 م 
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:22  م
 
مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 3 نوفمبر بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:28 ص
وقت صلاة الظهر 11:26 ص
موعد صلاة  العصر 2:35 م
وقت صلاة المغرب 4:59 م
وقت صلاة العشاء 6:15 م

مواقيت الصلاة فى أسوان اليوم الجمعة 3 نوفمبر

وقت صلاة الفجر 4:33  ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 44: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:23 م

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مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والمحافظات الجمعة 3-11-2023

دعاء يوم الجمعة

  • اللّهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منا.
  • اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.
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