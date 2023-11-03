الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى

المصلين في وادي الجوز
المصلين في وادي الجوز

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك، للجمعة الرابعة على التوالي.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوت الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع ولاحقت المصلين، واعتدت على عدد منهم بالضرب.

وتمكنت أعداد قليلة من المواطنين الفلسطينيين، من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء الصلاة، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال على مداخل البلدة وبوابات المسجد، فيما اضطر آخرون للصلاة في شوارع حي وادي الجوز المجاور للبلدة.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن وقوع اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية ومتظاهرين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له، اليوم، أن قواته هدمت منزلًا، بزعم أن مالك المنزل ينتمي لحركة حماس المتهمين بالتورط في هجوم إطلاق نار في شهر فبراير الماضي.

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وأضاف جيش الاحتلال أنه اعتقل ثلاثة فلسطينيين بزعم أنهم ينتمون إلى حماس.

وحول ما حدث في جنين، قال جيش الاحتلال إنه نفذ غارة جوية ضد الفلسطينيين هناك، بزعم إطلاقهم عبوات ناسفة على القوات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد ثلاثة مواطنين في جنين، واثنان في الخليل، وواحد في نابلس، وآخر في قلنديا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت فى وقت سابق عن استشهاد 9 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الخميس.

الإحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة المسجد الأقصى قوات الاحتلال الرصاص المعدنى

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