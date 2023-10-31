الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى ينشر 5 آلاف شرطى فى البلدة القديمة بالقدس

الاحتلال
الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أنه يخوض معارك ضارية في عمق قطاع غزة، وذلك خلال خبر عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

وبحسب عاجل "القاهرة الإخبارية"، فإن هناك مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين بأنحاء متفرقة بالقدس.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدينة القدس، مفيدة بأن هناك تعزيزات مكثفة للشرطة الإسرائيلية في شوارع القدس، وهناك أكثر من 52 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، فضلا عن نشر الاحتلال 5 آلاف شرطي في البلدة القديمة بالقدس.

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