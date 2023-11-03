مركز بحوث الصحراء ينظم قافلة تنموية لدعم مزارعى نويبع بجنوب سيناء

نفذ مركز بحوث الصحراء قافلة تنموية زراعية في نويبع بمحافظة جنوب سيناء، حيث اشتملت على أنشطة متعددة لدعم أهالى هذه المناطق، وذلك بتنفيذ قافلة زراعية بالتعاون مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء، كما اشتملت على زيارات للعديد من مزارع الزيتون والنخيل وحقول الخضر وعقد ندوات للتعريف بالممارسات الزراعية، وقافلة مكافحة الآفات والأمراض النباتية التى تهدد هذه الزراعات.

وقال بيان لمركز بحو الصحراء اليوم، إنه تم الفحص والتشخيص وتقديم المبيدات اللازمة للمزارعين وتعريفهم بأهم الممارسات الزراعية الصحيحة طبقا للظروف البيئية بمنطقة نويبع، وتنفيذ العديد من الزيارات لبساتين نخيل البلح وفحصها لتحديد إصابات سوسة النخيل الحمراء وتدريب المزارعين على العمليات الزراعية الواجب تنفيذها في هذه الفترة بما يضمن الحفاظ على النخيل، وأيضا تم إجراء تحليل لمياه الآبار لتحديد نسبة الملوحة والمساعدة في تحديد المحاصيل المناسبة وفقا لملوحة مياه الري، هذا بالإضافة إلى تنفيذ قافلة بيطرية لصغار المربين تم خلالها إجراء الفحص الطبي والكشف والتشخيص وتقديم العلاج للحيوانات المزرعية وتقديم نماذج الأعلاف المركزة لتحسين الحالة الغذائية للأغنام والماعز، كما تم تنفيذ نماذج زراعة الأزولا كبدائل الأعلاف المركزة لتغذية الدواجن، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء.

قافلة تنموية للمساهمة في تنمية المجتمعات الصحراوية

وصرح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بأن هذه القافلة تأتي امتدادا للدور التنموي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في تنمية المجتمعات الصحراوية، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تكثيف الجهود في إطار من التشاركية مع سكان المناطق الصحراوية لتعزيز صمودهم خاصة في ظل العديد من التحديات ومنها تغير المناخ ومحدودية الموارد المائية، فيما أكد الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء أن المركز حريص على تطبيق مخرجات البحوث والدراسات بما يخدم أهالينا في هذه المناطق ومواكبة للاهتمام المتواصل في تنمية سيناء في مختلف المجالات الزراعية والاجتماعية، واستمرت أعمال القوافل التنموية الزراعية البيطرية على مدار ثلاثة أيام متواصلة ضمن سلسلة من القوافل والزيارات الميدانية التى ينفذها مركز بحوث الصحراء، بالتزامن مع الجهود البحثية والعلمية في كافة ربوع الصحارى المصرية.