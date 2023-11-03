مطران المنيا يترأس قداس السيامة الكهنوتية للأب نادر ماهر

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس السيامة الكهنوتية للأب نادر ماهر، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بجاهين.

شارك في الاحتفال صاحبا النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، وأسرة الكاهن المحتفى، بالإضافة إلى قساوسة الكنيسة الإنجيلية.

وألقى الأنبا باسيليوس عظة الاحتفال بعنوان "الكهنوت ورسالة الكاهن".



الأنبا توما حبيب يحتفل بعيد جميع القديسين برعية العائلة المُقدّسة بنجع مبارك



وعلى صعيد أخر، احتفل نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بعيد جميع القديسين، برعية العائلة المقدسة، بنجع مبارك.

جاء ذلك بمشاركة الأب عِمّانُوئيل محروس، راعي الكنيسة، حيث بدأت الأمسية الروحية بمنح سر المعمودية لأحد أبناء الرعيّة، ثم قدم كورال الكنيسة مجموعة من الترانيم الروحيّة.

تلا ذلك، تطييب ذخائر القدّيس شربل، والقدّيسة رفقة، وفي عظته، تناول الأب المطران طرق للوصول للقداسة الأربعة وهي: صفاء النية، عدم الانقسام، الثقة بالله، بالإضافة إلى الطفولة الروحيّة.

شارك في الاحتفال راهبات قلب يسوع المصريات، اللواتي يخدمن بالرعية، وكوم غريب، والشمّاس بطرس يوسُف، والشمّاس أبانوب سمير.

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

مدة صوم الميلاد المجيد 2023-2024

ويعرف صوم الميلاد شعبيًا باسم الصوم الصغير، بينما يعرف الصوم السالف لاحتفالات أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد، باسم الصوم الكبير، ولعل الفارق بين كليهما يكمن في المدة الزمنية اذ يستغرق الصوم الكبير مدة 55 يومًا، بينما يستغرق الصوم الصغير أو صوم الميلاد 34 يومًا تبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر سنويًا لتنتهي باحتفال وقداس عيد الميلاد المجيد يوم 6 من شهر يناير، ليتناول الاقباط الماكولات ذات الطابع الفطري من لحوم وألبان والأجبان وغيره بدء من السويعات الأولى من فجر يوم 7 يناير.