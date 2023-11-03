الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر شكر في القليوبية

حملة لإزالة 11 حالة
حملة لإزالة 11 حالة تعد على الأراضى

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بـ محافظة القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كل المدينة وقرى الواحدات المحلية التابعة للمركز والمدينة.

وأسفرت الحملة التي شاركت فيها قوات الشرطة والإدارة الزراعية عن إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة تستهدف فرض هيبة الدولة وإزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك من خلال كشوف معتمدة بالتنسيق مع الزراعة والشرطة تم حصرها وصادر بشأنها قرارات إزالة واجبة النفاذ حفاظًا على الرقعة الزراعية التي هي من حق الأجيال المقبلة وأيضًا حفاظًا على أمن مصر الغذائي.

إزالة 11 حالة تعدٍ 

وأضاف رئيس مركز ومدينة كفر شكر، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية بكل مناطق المركز والمدينة بمساحة 2000 متر مربع تقريبا وذلك منذ بداية انطلاق الحملة المكبرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تواجه بكل حسم ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مؤكدا أنه لاتهاون في رصد أى تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد فور الشروع في التعدى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب التعديات والمخالفات تنفيذًا لسيادة القانون دون وساطة أو محسوبية.

وأشار بكر، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة تقوم بإعادة الأراضى المعتدى عليها بالبناء إلى طبيعتها وتمهيدها للزراعة مرة أخرى بعد رفع كل التراكمات والأتربة من على مساحة الأرض التي تم إزالة التعدي من عليها وذلك حتى يتحقق الهدف الأسمى والرسمي من تنفيذ الإزالة وهو إعادة الأرض لزراعة المحاصيل والخضروات والفاكهة حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة كفر شكر،  أنه يوجد تعليمات مشددة لكافة المسئولين ورؤساء الوحدات المحلية والإدارة الزراعية وحماية الأراضى بالمركز والمدينة بتشكيل لجنة متخصصة للمرور اليومي على كل مناطق المركز والمدينة لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو بناء مخالف والإبلاغ الفوري عنها وتنفيذ الإزالة الفورية بشأنها فى المهد تنفيذًا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة على الجميع.

الأراضي الزراعية كفر شكر حماية الاراضى إزالة التعديات محافظة القليوبية

مواد متعلقة

بالأسماء.. تعيينات وتكليفات جديدة بجامعة بنها

محافظ القليوبية: إزالة 87 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال 72 ساعة

وكيل "رياضة القليوبية" يشهد اليوم المفتوح للتوظيف

رئيس جامعة بنها: نسعى لتحسين جودة الأداء الإدارى بالكليات

وكيل "رياضة القليوبية" يتفقد مركز التخاطب والتكامل الحسى

إحالة صاحب ورشة إلى المفتي بتهمة تعذيب وقتل زوجته بالقليوبية

جامعة بنها تنظم ورشة تدريبية عن "كيفية صناعة منتجات الألبان"

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

عاجل.. استشهاد 10 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعمال القبور شمال قطاع غزة

عاجل.. فرنسا ترسل حاملة طائرات هليكوبتر إلى سواحل غزة

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-11-2023 فى مصر

"خبراء الضرائب" تحذر: أزمتان في انتظار  الموسم الضريبي الجديد

تشييع جثمان مراسل تليفزيون فلسطين الشهيد محمد أبوحطب جنوب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى