إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر شكر في القليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بـ محافظة القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كل المدينة وقرى الواحدات المحلية التابعة للمركز والمدينة.

وأسفرت الحملة التي شاركت فيها قوات الشرطة والإدارة الزراعية عن إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة تستهدف فرض هيبة الدولة وإزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك من خلال كشوف معتمدة بالتنسيق مع الزراعة والشرطة تم حصرها وصادر بشأنها قرارات إزالة واجبة النفاذ حفاظًا على الرقعة الزراعية التي هي من حق الأجيال المقبلة وأيضًا حفاظًا على أمن مصر الغذائي.

إزالة 11 حالة تعدٍ

وأضاف رئيس مركز ومدينة كفر شكر، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية بكل مناطق المركز والمدينة بمساحة 2000 متر مربع تقريبا وذلك منذ بداية انطلاق الحملة المكبرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تواجه بكل حسم ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مؤكدا أنه لاتهاون في رصد أى تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد فور الشروع في التعدى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب التعديات والمخالفات تنفيذًا لسيادة القانون دون وساطة أو محسوبية.

وأشار بكر، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة تقوم بإعادة الأراضى المعتدى عليها بالبناء إلى طبيعتها وتمهيدها للزراعة مرة أخرى بعد رفع كل التراكمات والأتربة من على مساحة الأرض التي تم إزالة التعدي من عليها وذلك حتى يتحقق الهدف الأسمى والرسمي من تنفيذ الإزالة وهو إعادة الأرض لزراعة المحاصيل والخضروات والفاكهة حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه يوجد تعليمات مشددة لكافة المسئولين ورؤساء الوحدات المحلية والإدارة الزراعية وحماية الأراضى بالمركز والمدينة بتشكيل لجنة متخصصة للمرور اليومي على كل مناطق المركز والمدينة لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو بناء مخالف والإبلاغ الفوري عنها وتنفيذ الإزالة الفورية بشأنها فى المهد تنفيذًا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة على الجميع.