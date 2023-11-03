الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ليلى الرفاعى تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل استشهاد والدها وطلب السادات من الجنود

محمد الباز وليلى
محمد الباز وليلى الرفاعي

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بصائد الأفاعي، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن والدها نفذ المهمة المكلف بها في الإسماعيلية رغم عدم جاهزيته لها بعد إلغاء المهمة الأولى.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن والدها وفرقته عندما وصلوا لمنطقة معينة، أخبرهم عسكري أنه يوجد كمين لهم وعندما أخبر الفريق الشاذلي قال له أكمل المهمة، مؤكدة أنهم عندما وصلوا وجدوا طوابير من الدبابات تنتظرهم والمكان مكشوف وتم التعامل معها والمجموعة برفقة والدها، كانوا 10 معهم "أر بي جي".

وأشارت إلى أنه كان يوجد تبة عالية على الأرض وأخذ والده المدفع من صف ضابط كان يقف إلى جانبه وضرب أول دبابة، فالدبابات توقفت واشتبكوا معهم وقام والدها بتوزيع المجموعة حتى يشعر اليهود بأن عددهم كثير، وضربوا دبابة في المنتصف فطلب منهم والدها الانبطاح.

ماذا طلب السادات من الجنود بعد سقوط إبراهيم الرفاعي؟

وتابعت، أن والدها خرج فوق التبة وكان ينظر بالمنظار فشاهده اليهود وعلموا أنه ضابط وقائد المجموعة وضربوا دانة خلفه وأخرى أصابته شظايا منها وسقط على ضابط خلفه، مشيرة إلى أنه لم ينزف وقتها واتصلوا بالرئيس السادات وأخبروه أن إبراهيم الرفاعي سقط، فقال لهم "إرجعوا به بأي ثمن".

ليلي إبراهيم الرفاعي الرئيس السادات إبراهيم الرفاعي اليهود الإسماعيلية

مواد متعلقة

حلمى زكى لـ"الشاهد": نفذنا عملية عبور للقناة يوم 26 أبريل 1970 لاستهداف دورية

حلمى زكى لـ"الشاهد": السادات اتخذ قرار الحرب وما قام به معجزة

حلمى زكى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل خطة الخداع فى حرب أكتوبر

حلمى زكى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تدميرهم دورية إسرائيلية بمثابة صيد ثمين لهم

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

عاجل.. توقف مولد الكهرباء الأساسى فى مستشفى الشفاء لنقص الوقود

عاجل.. النواب الأمريكى يمرر مشروع قانون لتقديم مساعدات بـ14.3 مليار دولار لإسرائيل

عاجل.. السيسي يرفض طلب الحكومة بتحريك سعر السولار ويكتفى بالبنزين

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد القتلى والمحتجزين فى صفوفه

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم المنطقة الشرقية فى نابلس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى