الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: الأقتصاد الإسرائيلى يعيش أسوأ فترات حياته الآن

الأقتصاد الإسرائيلى
الأقتصاد الإسرائيلى

قال الدكتور على الإدريسي،  الخبير الاقتصادي، إن هناك تقارير تشير إلى أن الصرع الإسرائيلي الفلسطيني سيستمر لفترات طويلة، وليس لفترة قصيرة، لأن هنا ك دول كثيرة بدأت تدخل في هذا الصراع وهو ما سوف يطيل من مدة الصراع. 

 

وأضاف “الإدريسي”، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن السلاح الاقتصادي أهم من أي سلاح آخر، لافتًا إلى أن السلاح الاقتصادي من الممكن أن يفجر أزمات وثورات وعدم استقرار سياسي وعدم استقرار أمني. 

 

وأوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي يشهد هذه الفترة أسوأ  فترات حياته، لافتًا إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر بأكثر من 7 مليار دولار، والشيكل الإسرائيلي انخفضت قيمته بنسبة 40%، كما تم تدعيم العملة الإسرائيلية بأكثر من 30 مليار دولار، بالإضافة إلى مراجعة للتصنيف الائتماني بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، كما ن 60% من الاستثمارات الأجنبية  المتجهة نحو إسرائيل بدأت في التراجع، فضلًا عن أن علامات تجارية معروفة للجميع بدأت توقف عملها، ورحلات سياحية بدأت تتوقف، أكثر من 150 ألف عامل عاطل في الوقت الراهن، معقبا: "خسائر بالجملة يشهدها الاقتصاد الإسرائيلي فقط، لكن طالما يوجد ولايات أمريكية توجه مساعدات هي الأكبر على مستوى المنطقة، فسوف يظل الاقتصاد الإسرائيلي صامد". 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي

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