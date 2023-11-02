الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة: الاحتلال يخوض حربًا انتقامية بلا أهداف ضد المدنيين فى غزة

غزة
غزة

قالت الدكتور سنية الحسيني، الباحثة في الشأن الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ حربا انتقامية ضد أهالي قطاع غزة، فهو ينتقم من الأطفال والمدنيين ويقصف المستشفيات.

وأضافت خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه أي هدف في قطاع غزة، بل هو ينتقم فقط من المدنيين الفلسطينيين، مؤكدةً أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ولا تزال تدعم إسرائيل بشكل مطلق.

ونوّهت "الحسيني" إلى أن الولايات المتحدة هي مفتاح وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مُشددًة على ضرورة مواصلة الدول العربية جهودها للضغط على الإدارة الأمريكية ووقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المدنيين الفلسطينيين

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" ترصد: قصف إسرائيلى مركز على شمال قطاع غزة (صور)

البنتاجون: مستمرون فى مراقبة الأوضاع بالشرق الأوسط

البنتاجون: قواتنا الخاصة قدمت النصح لإسرائيل لاستعادة المحتجزين

القاهرة الإخبارية: ميليشيا الإمام الحسين الإيرانية تنتشر جنوب لبنان لدعم حزب الله

البنتاجون: لا نؤيد وقف إطلاق النار فى غزة

جمال زقوت: الولايات المتحدة قادرة على وقف الحرب ضد غزة فورًا

"القاهرة الإخبارية".. حزب الله يقصف 19 موقعًا إسرائيليًا جنوب لبنان

مراسل "القاهرة الإخبارية": قصف تمركزات الاحتلال بالمسيرات تصعيد كبير على الجبهة اللبنانية

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد القتلى والمحتجزين فى صفوفه

القاهرة الإخبارية: سيارات السفارة الأمريكية تنتظر مواطنيها أمام معبر رفح

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

حماس تقصف "كريات شمونة" الإسرائيلية بـ 12 صاروخًا من لبنان

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

علاقة عاطفية دمرت الحياة.. حبس أم وابنتها قتلا بائع بـ17 طعنة في كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى