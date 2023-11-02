"القاهرة الإخبارية" ترصد: قصف إسرائيلى مركز على شمال قطاع غزة (صور)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلقاء القنابل الضوئية على مناطق في قطاع غزة، وهو ما رصدته التغطية الحية لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت القاهرة الأخبارية أن قوات الإحتلال الإسرائيلي بدأت في إلقاء القنابل الضويئة على مناطق في قطاع غزة استعدادًا لاستهدافها بالقصف الذي بدأ فعليًا على القطاع.

وأوضحت مصادر لـ“القاهرة الإخبارية” أن قوات الاحتلال بدأت قصفها العنيف على مناطق بشمال قطاع غزة، مؤكدةً أن التركيز الآن على شمال القطاع بسلسلة من الغارات.

ونوّهت القاهرة الإخبارية بأن هناك عددا من الشهداء الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في خان يونس، حيث ارتقى 11 شهيدًا في القصف الذي وقع قبل قليل.