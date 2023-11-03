الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ليلى إبراهيم الرفاعي لـ"الشاهد": والدي قام بـ 92 عملية خلف خطوط العدو في حرب الاستنزاف

ليلى إبراهيم الرفاعي
ليلى إبراهيم الرفاعي

كشفت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل الأسطوري، إبراهيم الرفاعي عن أهم العمليات التي خاضها في حرب الاستنزاف.

وقالت ليلى، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، مساء الخميس: "والدي قام بـ92 عملية في فترة حرب الاستنزاف خلف خطوط العدو بدأت عندما أخذ اليهود السلاح المصري الذي ترك في نكسة 67 وتم تخزينه بمخازن كبيرة وكانوا يريدون أن يقيموا معرض لعرضه، فطلب والدي من القيادة تفجير هذه المخازن ليضيع الفرصة على العدو، وقالوا عن هذه العلمية إن سيناء ظلت مضية 3 أيام، لشدة الانفجارات؛ لأنهم خزنوا مليون قطعة ذخيرة في مكان واحد ودي أهم عملية في الـ92، يعقبها عملية مطار الطور الذي كانت تهبط فيه جولدا مائير لتطمئن على قوات العدو، تم ضربه قبل نزولها بنصف ساعة وبعدها عملية لسان التمساح للثأر من اغتيال الفريق عبدالمنعم رياض وكانت في اليوم الأربعين لوفاة الشهيد البطل وهبط والدي على مقر مجموعة للعدو وأسروا منهم عددًا ودمروا الموقع بأكملها وأخذوا السلاح ورفع العلم المصري على مقر المجموعة وأنزل العلم الإسرائيلي".

أضافت: “كانت عملية قوية ولم يتخيل أحد مهاجمتها وتم قتل نحو 40 من قوات العدو وكان والدي يحرص على توثيق كل لحظات البطولة وتدمير للعدو، وفي عملية جاء بأسير إسرائيلي لكنه مات خوفا، وكان في كل العمليات أول القوات في التحرك وآخرهم في الرجوع، وعندم طلب الرئيس السادات أن يزور المجموعة 39 قتال انبهر بوالدي وكان طارق عبدالناصر شقيق الرئيس عبدالناصر ضابطًا في المجموعة 39 قتال وقال له السادات:”أخذت كل النياشين في الجيش، ورفض والدي أن يكون ملحق دبلوماسي عسكري في بريطانيا ليكمل الحرب ضد اليهود ويخرجهم من مصر، ووالدتي كانت تخاف عليه كثيرًا منذ تكوين هذه المجموعة، لقربه من الشهادة".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور

extra news محمد الباز حرب الإستنزاف ليلي إبراهيم الرفاعي الشاهد

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