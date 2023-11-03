الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ليلى إبراهيم الرفاعي لـ"الشاهد": والدي كان هادئًا وكتومًا جدًا ويميل للصمت"

ليلى إبراهيم الرفاعي
ليلى إبراهيم الرفاعي

كشفت ليلي إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي الأسلوب الذي كان يتعامل به مع الجنود والضباط أثناء العمل".

أضافت ليلى، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، " مساء الخميس،:"والدي كان هادئا وكتوما جدًا ويميل إلى الصمت أكثر".

وتابعت "كان هادئُا وصوته منخفضًا وكتوم ويتعامل بالنظرة مع الأشخاص التي تعمل معه، وكان يتعامل داخل المجموعة بمنتهي الحب والتفاهم، كأنهم أسرة واحدة، وكان حريص علي إنتقاء عناصر متميزة في المجموعة وكان لديهم قدرات غير طبيعية، وكان أحدهم بطل العالم العسكرية في الملاكمة".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

ويقدم الباز في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور

الشاهد extra news محمد الباز إبراهيم الرفاعي

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