براتب يصل ل5000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب حتى 35 سنة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من 25 وحتى 35 سنة، وذلك بإحدى شركات التعبئة والتغليف، وبراتب يصل إلى 5000 جنيه.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، سائق، براتب 3200 جنيه، ومندوب مبيعات، براتب 3200 جنيه.

كما تطلب الشركة، محاسب، وذلك للعمل في محافظة الإسكندرية، براتب 5000 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة من أبناء المحافظة.

وتحتاج الشركة أيضا، محاسب، للعمل بمحافظة شرم الشيخ، وذلك براتب 5000 جنيه.

كما تطلب الشركة، عامل إنتاج، براتب 3000 جنيه، وعامل مخازن، براتب 3000 جنيه.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 17 شارع المتحف الزراعي، العجوزة، أو الاتصال على 01066566342.

وكانت قد أكدت عبير فؤاد، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، أن هناك نحو 75 مليون وظيفة من المتوقع اختفاؤها، وظهور 133 مليون وظيفة جديدة، وتعد مهن مندوب المبيعات، قارئ عدادات الكهرباء، خدمة العملاء، المحصل المالي، الوسيط العقاري، اختصاصي التسويق، عمال التعبئة بالمصانع، عامل مد شبكات الهواتف وموصل الطلبات أو الطرود المنزلية، وأيضًا الوظائف المكتبية كالنسخ على الآلة الكاتبة، ووظائف الاستقبال، وإدخال البيانات، وموظف الجوازات في المطارات والعمال غير المهرة ومهنة محرر الصحافة الورقية، وخدمات التوصيل والبريد، من أبرز الوظائف المتوقع اختفاؤها.

وأوضحت، أن وزارة العمل، اتخذت خطوات استباقية للتعامل مع مؤثرات الثورة الصناعية في ملف مستقبل الوظائف من خلال التخطيط لاستيعاب هذا التغير وتشكيل لجنة متخصصة من ممثلي الوزارات ذات الصلة لدراسة تقرير المنتدى الاقتصادي 2018، واستخدام تلك النتائج لمستهدفات خطة التعليم الجديد وتطوير رأس المال البشري، للاستفادة المبكرة من مكتسبات الجيل الخامس G5، ومواكبة التقنية المتقدمة المستقبلية الحديثة عن طريق الاستثمار في العقول البشرية، وإعادة تأهيل وبناء الشباب وتجهيزهم لمهارات القرن الواحد والعشرين، تتوافق مع التقدم التقني المتسارع.