العمل: تشغيل 29 ألفًا و784 من ذوى الهمم خلال 10 سنوات

أكدت وزارة العمل أنها أولت اهتماماً كبيراً خلال الـ10 سنوات الماضية بالفئات الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء في تقرير للوزارة، أنه تم إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018- 2025، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كمت تم دعم الأسرة للإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025.

ويستفيد من تلك الخطة، كافة الأطفال "فتيان / فتيات" دون سن الـ18 عاما، وسيتم التمويل من خلال الموازنة الوطنية للحكومة والشركاء الدوليين والفنيين والقطاع الخاص، حيث ترتكز الخطة على عدة قضايا رئيسية أهمها منع عمل الأطفال من خلال بناء القدرات الفنية للجهات المعنية، وتعزيز التعليم الفني والتدريب والتدرج المهني لمكافحة عمل الأطفال.

سد الفجوة بين الجنسين في مجال العمل وإدماج المرأة في سوق العمل



وتطرق التقرير إلى سد الفجوة بين الجنسين في مجال العمل وإدماج المرأة في سوق العمل، حيث تم إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة برئاسة وزير العمل، وإنشاء عدد "27 " وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وإصدار دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، وعقد 17 ورشة تدريبية لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش المراعي للنوع الاجتماعي، وإصدار قرارين وزاريين لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلًا وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن والذى حظى بإشادة منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والمجلس القومي للمرأة والعديد من المنظمات الوطنية والدولية، وإطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2027" في إبريل 2022 والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كافة الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية ذات الصلة، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية رقم "190" والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش ومقترحات لتطوير المنظومة التشريعية بناء على بنود الاتفاقية، وتعميم مدونة خاصة بالعنف والتحرش في مكان العمل ليسترشد بها الشركات في وضع سياسة العنف والتحرش داخل المنشأة.

وانعقدت ورش العمل قبل إجراء الانتخابات العمالية لتشجيع المرأة العاملة على خوض الانتخابات وتعريفها بأهم الإجراءات في هذا الشأن، وإطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، وأسفر ذلك عن تدريب "49،611 فتاة وسيدة" على مهن متعددة.



تشغيل 29784 شابا من ذوي الإعاقة خلال 10 سنوات

ومن الفئات الأولى بالرعاية أيضا تشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة، فتم إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وقامت الوزارة بتشغيل عدد "29784" من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على مرحلتين في ست محافظات استفاد منها ما يقرب من ألف مُتدرب كما حصل من خلالها "622" شخصا على فرصة عمل، وتنظيم عدد 270 مشروعا خاصا للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج ريادة الأعمال، وعقد بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن تفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف والتأهيل، وحصر المنشآت الخاضعة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعيين نسبة الـ5% المقررة قانونًا، وتنظيم عدد من ملتقيات التوظيف لذوي الإعاقة لتوفير فرص عمل لائقة تتناسب معهم، وتنمية مهاراتهم وفقا لنوع الإعاقة ودرجتها وترشيحهم.

وقامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ "3،924" حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تم تنفيذ "170" ندوة توعية استفادة منها "3،457" من "ذوي الهمم"، ويتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بصفة مستمرة.