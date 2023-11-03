الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الخيار الأول لدولة لبنان السلم مع إسرائيل

لبنان
لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الخيار الأول لدولة لبنان هو خيار السلم مع الجانب الإسرائيلي بشكل رسمي وشعبي، وهناك اتصالات مكثفة يجريها وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال بلبنان من أجل تهدئة الأوضاع والمناوشات التي تحدث بين إسرائيل والفصائل في الجنوب.

الحرب بفلسطين

وأكد أحمد سنجاب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة اللبنانية الحالية لا تريد سوى تهدئة المناوشات مع الجانب الإسرائيلي حتى لا تدخل لبنان في حرب مع هذا الكيان الصهيوني.

الوضع اللبناني الحالي 

وأضاف في حديثه، أن تهدئة الأوضاع في فلسطين سينتج عنها بشكل مباشر تهدئة المناوشات في الجانب اللبناني، حيث جرائم الاحتلال في غزة مازالت مستمرة حتى الآن، لذا الأوضاع مازالت مضطربة في جنوب لبنان بسبب قسوة المشاهد في غزة.

وأشار "سنجاب" إلى أن استخدام الطائرات المسيرة هو تصعيد كبير في الجنوب اللبناني، وذلك بعدما استهدف على مدار الأيام الماضية مسيريتن إسرائيليتين بصواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية.

أحمد سنجاب مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية الحرب بفلسطين المناوشات اللبنانية الفلسطينية

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