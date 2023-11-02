الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": قصف تمركزات الاحتلال بالمسيرات تصعيد كبير على الجبهة اللبنانية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن استخدام الطائرات المسيرة هو تصعيد كبير في الجنوب اللبناني، وذلك بعدما استهدف على مدار الأيام الماضية مسيريتن إسرائيليتين بصواريخ أطلقت من الاراضي اللبنانية.

وأضاف “سنجاب” خلال مداخلة عبر “القاهرة الإخبارية”، أن التطور الأول كان استهداف المسيرات الإسرائيلية والتطور الأبرز اليوم، هو خروج مسيرات من لبنان وصلت لأهداف داخل تمركزات لقوات الاحتلال وأصابت أهدافها.

وأكد مراسل “القاهرة الإخبارية”، أن كتائب القسام في لبنان أعلنت مسئوليتها عن استهداف منطقة كريات شمونة في الجانب الاسرائيلي بـ12 قذيفة انطلقت من الاراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن التصعيد من الجانب اللبناني والاستهداف هو الأكثر دقة وأكثر كثافة في استخدام القذائف الصاروخية واستخدام نوع جديد من السلاح وهو المسيرات.

وأوضح أن هناك قصفا إسرائيليا مستمرا لعدد من البلدات في القطاع الغربي من الحدود الجنوبية والقطاع الشرقي أيضا.

المسيرات حزب الله اللبناني كتائب القسام

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