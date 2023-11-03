الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ليلي إبراهيم الرفاعي لـ"الشاهد": أعرف منذ صغري أن عمي ووالدي في طريقهما للشهادة

محمد الباز وليلى
محمد الباز وليلى إبراهيم

وثّقت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي أحد أبطال حرب أكتوبر شهادتها عن نصر أكتوبر 1973. 

وقالت ليلى، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي د.محمد الباز عبر extra news" مساء الخميس، أنها ولدت خلال فترة حرب اليمن، وكان والدها وعمها سامح وسامي في هذه الحرب ضمن سلاح الصاعقة حيث استشهد عمها سامح في هذه الحرب:"رأيت وصورت عمي سامح في منزل جدي ومعاه نياشين كثيرة وبطولات في الرياضية، وبدأت أسأل عن بطولة عمي، وكانت العائلة تحكي عن حجم بطولات عمي في اليمن، ونشأت علي هذه السيرة البطولية".

أضافت:"بدأ والدي يعرض الصور التذكارية له في المعارك الحربية وكنت أدرك معنى كلمة شهيد وأدرك أن والدي في أي لحظة معرض للشهادة ووالدي سمي شقيقى علي اسم عمي سامح وكنا فخورين ببطولات والدي والنياشين التي تعطي له، ووالدي حصل علي ترقية استثنائية خلال حرب اليمن لبطولاته وشجاعته في القتال".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

إبراهيم الرفاعي ليلي إبراهيم الرفاعي محمد الباز نصر أكتوبر المجيد

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