الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد نقابة المهن العلمية

وفد النقابة في مقر
وفد النقابة في مقر حملة السيسي الانتخابية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من نقابة المهن العلمية، وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مرحبًا بوفد النقابة على زيارتهم لمقر الحملة.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، إن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا بالغًا للعلماء والباحثين لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، حيث استطاع أن يحقق الكثير من الانجازات التي تسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه، ثمن وفد النقابة دور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بملف البحث العلمي بعدة قرارات منها قرار إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيدين بدور القيادة السياسية في الاهتمام بتطوير البنية التحتية التي تعد بذرة التنمية وإطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة.

وأكد الوفد أن السيسي، داعم للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنوات التسع الماضية بالإضافة إلى أنه لم يترك فئة إلا وأولى إهتمام ورعاية بها بشكل كبير، مشيرين إلى أن النقابة تحرص على تنظيم ندوات توعوية علمية لنشر الوعى لدى الطلاب بإنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية وضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، والتي بدأت به النقابة بالفعل من خلال تنظيم مؤتمر رؤية مصر 2030 للتوعية بإنجازات الدولة في كافة القطاعات.

مصر السيسي المستشار محمود فوزي نقابة المهن العلمية حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

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