جولات لحزب "مصر أكتوبر" بالإسكندرية لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية (صور)

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر، في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، عدة جولات داخل المحافظة، في إطار حملة الحزب لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، ضمن حملة "هنكمل المشوار".

وجاءت البداية، حيث أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة توعوية تحت عنوان "المرأة درع الوطن" لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يأتي ذلك في إطار حرص الحزب على تواجد المرأة في الحياة السياسية، ودورها الفعال في الانتخابات المقبلة.

وقام المهندس أحمد حلمى، الأمين العام للحزب بالمحافظة، بالتوعية السياسية للمشاركات وتوضيح إنجازات السنوات الماضية والتأكيد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو المرشح الوحيد الذي يستحق دعمهم؛ لما قدمه من إنجازات وتطورات في مختلف قطاعات الدولة وتوفير الأمن والاستقرار وحماية مصر من المخاطر والحروب.

وأكد "حلمي"، أن المسئولية الوطنية تلزم الجميع بالوقوف خلف الرئيس من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنمية حقيقية في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع رغم الصعاب والأزمات العالمية المتتالية أن يحدث طفرة في العديد من المجالات الطبية والتعليمية والتصنيعية، حيث استطاعت الدولة من خلال حملاتها الطبية القضاء على العديد من الأمراض مثل فيروس سي، بالإضافة للحملات المقدمة للأطفال للقضاء على السمنة والتقزم، وغيرها من الأمراض التي تعد تحديا يواجه جيلا جديدا مسئولا عن مستقبل البلاد، فضلًا عن مبادرة "حياة كريمة"، التي تعد مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، لما له من تأثير إيجابي على 60 مليون مواطن مصري.

وشهدت الفعالية حضورا كبيرا من نساء عزبة المعدية وعزبة الحاج محمد وعزبة نشأت وعزبة أبوقير وعزبة البحر وعزبة الدكتور.