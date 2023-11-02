الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جولات لحزب "مصر أكتوبر" بالإسكندرية لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية (صور)

حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر، في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، عدة جولات داخل المحافظة، في إطار حملة الحزب لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، ضمن حملة "هنكمل المشوار".

396265350_352212803852329_6190786797890016125_n

وجاءت البداية، حيث أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة توعوية تحت عنوان "المرأة درع الوطن" لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يأتي ذلك في إطار حرص الحزب على تواجد المرأة في الحياة السياسية، ودورها الفعال في الانتخابات المقبلة.

396266862_352212770518999_1878428459425329158_n

وقام المهندس أحمد حلمى، الأمين العام للحزب بالمحافظة، بالتوعية السياسية للمشاركات وتوضيح إنجازات السنوات الماضية والتأكيد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو المرشح الوحيد الذي يستحق دعمهم؛ لما قدمه من إنجازات وتطورات في مختلف قطاعات الدولة وتوفير الأمن والاستقرار وحماية مصر من المخاطر والحروب.

396273398_352212623852347_5241460430772657484_n

وأكد "حلمي"، أن المسئولية الوطنية تلزم الجميع بالوقوف خلف الرئيس من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنمية حقيقية في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع رغم الصعاب والأزمات العالمية المتتالية أن يحدث طفرة في العديد من المجالات الطبية والتعليمية والتصنيعية، حيث استطاعت الدولة من خلال حملاتها الطبية القضاء على العديد من الأمراض مثل فيروس سي، بالإضافة للحملات المقدمة للأطفال للقضاء على السمنة والتقزم، وغيرها من الأمراض التي تعد تحديا يواجه جيلا جديدا مسئولا عن مستقبل البلاد، فضلًا عن مبادرة "حياة كريمة"، التي تعد مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، لما له من تأثير إيجابي على 60 مليون مواطن مصري.

وشهدت الفعالية حضورا كبيرا من نساء عزبة المعدية وعزبة الحاج محمد وعزبة نشأت وعزبة أبوقير وعزبة البحر وعزبة الدكتور.

396713998_352212813852328_1599609459705517349_n
396350990_352212720519004_2875150637115227188_n
حزب مصر أكتوبر محافظة الاسكندرية السيسي الحياة السياسية الانتخابات المقبلة

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد القتلى والمحتجزين فى صفوفه

القاهرة الإخبارية: سيارات السفارة الأمريكية تنتظر مواطنيها أمام معبر رفح

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

حماس تقصف "كريات شمونة" الإسرائيلية بـ 12 صاروخًا من لبنان

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

علاقة عاطفية دمرت الحياة.. حبس أم وابنتها قتلا بائع بـ17 طعنة في كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى