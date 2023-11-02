الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: سنناقش "خطوات ملموسة" مع إسرائيل لتقليل خسائر الأرواح فى غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أنه سيناقش الخطوات التي "يمكن وينبغي لإسرائيل" اتخاذها لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة خلال زيارته المقبلة إلى تل أبيب والشرق الأوسط.

وقال "بلينكن" للصحفيين، قبل مغادرته واشنطن: "سنتحدث عن خطوات ملموسة يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الضرر، الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة، وهذا أمر تلتزم به الولايات المتحدة".

وبحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" فإنه في حين أن "بلينكن" لم يقدم أي تفاصيل أخرى، إلا أنه كرر أن الموضوع مدرج على جدول أعمال الزيارة. 

 

 

وأضاف بلينكن: "عندما أرى طفلًا فلسطينيًا، صبيًا أو فتاة، يتم انتشاله من تحت أنقاض مبنى منهار، فإن ذلك يصيبني بالصدمة بقدر ما أرى طفلًا في إسرائيل أو في أي مكان آخر".

وتابع: "لذلك هذا شيء علينا التزام بالرد عليه، وسنفعل ذلك".

 

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مصممون على ردع أي تصعيد

وردًا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل قد أظهرت ضبط النفس في هجومها على غزة، لم يقدم "بلينكن" إجابة بنعم أو لا، وأكد بدلًا من ذلك أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها"، و"مسؤولية القيام بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين"؛ حيث الحرب هذه من صنع حماس، وفق قوله.

وأكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة "مصممة على ردع أي تصعيد"، مضيفًا: "يجب أيضًا أن يكون هناك تركيز على ما سيأتي بعد ذلك".

وأردف: "علينا أن نجري محادثات الآن حول أفضل السبل لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام وأمن دائم ومستدام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

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ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعماء آخرين في الحكومة الإسرائيلية، بحسب وزارة الخارجية.

ويغادر بلينكن اليوم الخميس في رحلة إلى إسرائيل والأردن واليابان وكوريا الجنوبية والهند. 

وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إسرائيل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين غزة زيارة تل أبيب حرب غزة

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