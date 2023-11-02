الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حرب غزة.. كيف تؤثر الحرب على ارتفاع أسعار الوقود والغذاء؟

ارتفاع أسعار الوقود
ارتفاع أسعار الوقود والغذاء

أعرب العديد من خبراء الاقتصاد، عن مخاوفهم من تأثير ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد الحرب في غزة في جميع أنحاء المنطقة، مما يؤدي ذلك إلى أزمة طاقة ثانية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. 

وخلال الفترة الماضية، حذر البنك الدولي من أنه إذا تصاعد القتال في غزة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ستؤثر على ارتفاع أسعار النفط، فإن التوقعات ستصبح قاتمة بسرعة إذا تصاعد الصراع، وإذا امتد العنف إلى المنطقة الأوسع، فإنه سيهدد بدفع الصراع إلى مزيد من التفاقم وأسواق السلع الأساسية العالمية إلى "مياه مجهولة".

وقال إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين: "إن الصراع الأخير في الشرق الأوسط يأتي في أعقاب أكبر صدمة لأسواق السلع الأساسية منذ السبعينيات وحرب روسيا مع أوكرانيا"، وكان لذلك آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا.

وأضاف: "يجب على صناع السياسات أن يكونوا يقظين، وإذا تصاعد الصراع، فإن الاقتصاد العالمي سيواجه صدمة طاقة مزدوجة للمرة الأولى منذ عقود من الزمن- ليس فقط من الحرب في أوكرانيا ولكن أيضا من الشرق الأوسط".

ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

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البنك الدولي: تصاعد الحرب في غزة قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي

 

ويحذر التقرير من أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقال أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين: "إذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في العديد من البلدان النامية.

"في نهاية عام 2022، كان أكثر من 700 مليون شخص- ما يقرب من عُشر سكان العالم- يعانون من نقص التغذية. ومن شأن تصعيد الصراع الأخير أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، ليس فقط داخل المنطقة ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم.

ويحدد تقرير توقعات السلع العالمية ثلاثة سيناريوهات لإمدادات النفط العالمية في حالة حدوث انقطاع صغير أو متوسط أو كبير.

سيؤدي سيناريو "التعطيل البسيط" إلى انخفاض إمدادات النفط العالمية بما يتراوح بين 500 ألف إلى 2 مليون برميل يوميًا- وهو ما يعادل تقريبًا الانخفاض خلال الحرب الأهلية الليبية في عام 2011. وسيؤدي مثل هذا التخفيض إلى ارتفاع سعر النفط إلى نطاق 93- 102 دولارًا للبرميل.

وسيكون "الاضطراب المتوسط" مشابهًا للتأثير الذي شهدناه في بداية حرب العراق عام 2003، والذي أدى إلى انخفاض إمدادات النفط العالمية بمقدار 3 ملايين إلى 5 ملايين برميل يوميًا. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 21-35 في المائة في البداية، لتصل إلى ما بين 109 و121 دولارًا للبرميل.

ويأتي التهديد بارتفاع أسعار المضخات في الوقت الذي حثت فيه RAC أكبر تجار التجزئة للوقود في المملكة المتحدة على خفض سعر البنزين بما لا يقل عن 5 بنسات للتر إلى 150 بنسًا لتعكس تكاليف الجملة المنخفضة بكثير.

ارتفاع اسعار الوقود غزة الحرب ​الوقود الأخضر الغذاء

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