"الأونروا": مقتل 72 من موظفينا فى غزة منذ بدء الحرب

قال رئيس وكالة المعونة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة الأونروا في غزة، اليوم الخميس، إن 72 من موظفيها قتلوا في القطاع منذ اندلاع الصراع الأخير بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): “لقد فقدنا حتى الآن 72 موظفاً”، قال رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 70 موظفا قتلوا في غزة منذ بدء الحرب.

وقال رئيس وكالة المعونة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في غزة يوم الخميس إن 72 من موظفيها قتلوا في القطاع منذ اندلاع الصراع الأخير بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لشبكة CNN: “لقد فقدنا حتى الآن 72 موظفاً”، مشيرا الى أن موظفي الأونروا في غزة "يتقاسمون نفس الظروف المعيشية مثل أي شخص آخر".

وأضاف: يكافحون يوميًا للعثور على الخبز، والعثور على الماء، وحماية أطفالهم. وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من الخسارة الفادحة داخل هذه المنظمة، فإنهم يظلون ملتزمين ببذل كل ما في وسعهم لتقديم الدعم لهذه المنظمة.

وقال لازاريني: "الناس في غزة لكنه صراع يومي مستمر".

لا يوجد مكان آمن في غزة

وكررت مديرة الاتصالات في الأونروا، جولييت توما، هذا الشعور يوم الأربعاء قائلة: "لا يوجد مكان آمن" في غزة.

وأضافت أن بعض الموظفين قتلوا "أثناء أداء واجبهم، كما قتل البعض الآخر في المنزل".وتابع بالقول إن موظفي الأونروا في غزة "يتقاسمون نفس الظروف المعيشية مثل أي شخص آخر".

وأضافت: "إنهم يكافحون يوميًا للعثور على الخبز، والعثور على الماء، وحماية أطفالهم. وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من الخسارة الفادحة داخل هذه المنظمة، فإنهم يظلون ملتزمين ببذل كل ما في وسعهم لتقديم الدعم لهذه المنظمة.