باحثة: واقعية البرامج الانتخابية هى أداة التفصيل بين مرشحى الرئاسة

قالت منى لطفي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الانتخاب الرئاسية المقبلة مهمة جدًا خاصة في ظل التحديات التي تواجه مصر خاصة مع تصاعد الأحداث في غزة، والحرب الروسية الأوكرانية القائمة حتى الآن.

وأضافت لطفي في تصريحات لـ"إكسترا نيوز": لدينا 4 مرشحين للرئاسة وكل منهم له برنامجه الانتخابي.. في ظل حراك ووعي سياسي متصاعد لدي المواطن المصري حول حجم التحديات التي تواجهها الدولة.

وتابعت: الاختيار الأفضل من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، يكون وفقا لواقعية البرنامج الانتخابي وإمكانية تطبيقه في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

ننتظر تفاصيل برامج المرشحين

وأشارت إلى أننا نتظر تفاصيل لبرامج المرشحين، والذين بدأوا يقدمون ملامح عامة، ولكننا سنعرف في الإعلان بشكل رسمي عن البرامج الانتخابية في 9 نوفمبر الجاري حتى نستطيع تقييم كل مرشح.