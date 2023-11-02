الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الله يعلن قصف 19 موقعًا إسرائيليًا "فى وقت واحد"

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني قصف 19 موقعًا إسرائيليًا في وقت واحد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

بلينكن: جاهزون لتفادى أى تصعيد 

وعلق أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، على احتمالية دخول حزب الله في دائرة الحرب، خاصة بعد وقوع هجمات من ناحيتهم اليوم، وما سبقها من هجمات الحوثيين: "لا نريد أن يحدث تصعيد في لبنان أو الجنوب أو الضفة العربية".

أضاف بلينكن، خلال كلمة له أذاعتها "القاهرة الإخبارية" قبل توجهه إلى إسرائيل:"ليس من مصلحة أي أحد أن يحدث تصعيد في المنطقة"، وتابع "جاهزون لتفادي أي تصعيد في المنطقة".

حزب الله لبنان إسرائيل غزة الحرب على غزة

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