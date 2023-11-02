حزب الله يعلن قصف 19 موقعًا إسرائيليًا "فى وقت واحد"

أعلن حزب الله اللبناني قصف 19 موقعًا إسرائيليًا في وقت واحد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

بلينكن: جاهزون لتفادى أى تصعيد

وعلق أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، على احتمالية دخول حزب الله في دائرة الحرب، خاصة بعد وقوع هجمات من ناحيتهم اليوم، وما سبقها من هجمات الحوثيين: "لا نريد أن يحدث تصعيد في لبنان أو الجنوب أو الضفة العربية".

أضاف بلينكن، خلال كلمة له أذاعتها "القاهرة الإخبارية" قبل توجهه إلى إسرائيل:"ليس من مصلحة أي أحد أن يحدث تصعيد في المنطقة"، وتابع "جاهزون لتفادي أي تصعيد في المنطقة".