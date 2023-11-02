الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحد مصابى غزة لإكسترا نيوز: استقبلونا استقبالًا مشرفًا بمستشفى العريش

أحد مصابي غزة
أحد مصابي غزة

انفردت "إكسترا نيوز" بعدد من اللقاءات مع الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام الذين استقبلهم المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي ووفقًا للخطة المعدة للتعامل مع أحداث قطاع غزة التي تكمن في جاهزية المستشفيات للإحالة وتوافر الطواقم الطبية المدربة وتوافر المستلزمات الطبية وأكياس الدم.

والتقى إبراهيم عزت، مراسل إكسترا نيوز من العريش، بعدد من حالات المصابين الذين تم نقلهم لمستشفى العريش والذي استقبل عددًا من الجرحى لتلقى الرعاية الطبية والعمليات الجراحية.

تفاصيل حالته الصحية

وكشف ممدوح، أحد المصابين، تفاصيل حالته الصحية، مؤكدًا أنه تعرض لبتر في القدم اليمنى، وشظايا في الرأس والظهر من أثر القصف، مشيرًا إلى أنه تعرض للقصف خلال إسعافه للجرحى وأثناء اتصاله بالإسعاف فوجئ بالقصف ولم يفق بعدها إلا في المستشفى.

أضاف أنه تم استقبالهم استقبالًا مشرفًا بالمستشفى وتم الكشف عليهم مباشرة والأطباء أكفاء وكل شيء متوفر، مؤكدًا أن الوضع في غزة صعب جدًا.

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