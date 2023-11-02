الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: أوقفوا قتل أهل غزة ووفروا الوقود للمستشفيات

السلطات الصحية الفلسطينية
السلطات الصحية الفلسطينية

ناشدت السلطات الصحية الفلسطينية العالم أجمع والمنظمات الدولية والحقوقية وحقوق الإنسان، بضرورة توفير الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات وتشغيل مستشفى السرطان الوحيد في غزة، بجانب ضرورة عمل كل ما يلزم بشأن توفير الحماية للمستشفيات والمؤسسات الصحية وحماية الطواقم الطبية.

وأكدت السلطات الصحية الفلسطينية في غزة، الخميس، خلال مؤتمر صحفي من أمام مستشفى ناصر بخان يونس، أننا كررنا مرارًا وتكرارًا  خطورة عدم قدرة المستشفى والمستشفيات الأخرى في قطاع غزة عن تقديم خدماتها بسبب نفاد الوقود لتشغيل مولد الكهرباء الوحيد بالمستشفى، مشيرةً إلى أن هذا الأمر مسألة إنسانية، فواجب أن نناشد العالم أن يلتزم به ويرحم أهل غزة، أوقفوا قتل أهل غزة ومرضاها ومرضى سرطان غزة.

أوضحت السلطات الصحية الفلسطينية أن عدد مرضى سرطان غزة أكثر من 10 آلاف مريض ولا يوجد مكان ولا مستشفى في غزة يستطيع أن يقدم الخدمة المتكاملة لهؤلاء المرضى، فهناك أجهزة يجب أن تحجز فيها أدوية الكيماوي وما يتعلق بها وما له علاقة بذلك، فهذه لا تتوفر وغير متواجدة إلا في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني.

المستشفيات خان يونس أهل غزة

مواد متعلقة

نتنياهو يرفض الموافقة على دخول الوقود لقطاع غزة

"الجميع خاسر".. خبير اقتصادى: استمرار التصعيد فى غزة سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع والطاقة

البنك الدولي: تصاعد الحرب في غزة قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يعترف: "الحرب فى غزة لها ثمن مؤلم وباهظ"

القاهرة الإخبارية: روسيا تقصف عدة أماكن فى أوكرانيا خلال 24 ساعة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": التوغل الإسرائيلى شمال غزة قُوبل باشتباكات عنيفة

القاهرة الإخبارية: انقسام فى الكونجرس حول طريقة تمويل الاحتلال ودعمه (فيديو)

رفيق عوض: خسائر كبيرة تلحق بجيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

الأكثر قراءة

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

حماس تقصف "كريات شمونة" الإسرائيلية بـ 12 صاروخًا من لبنان

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

عاجل.. «حرب غزة» تشعل أسعار الوقود فى العالم

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

مُسنة بريطانية عن فشل زواجها من شاب مصري: كنت فاكراه بيحبني (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى

24 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان فى "الإبراهيمى" 142 مرة خلال أكتوبر