الصحة الفلسطينية: أوقفوا قتل أهل غزة ووفروا الوقود للمستشفيات

ناشدت السلطات الصحية الفلسطينية العالم أجمع والمنظمات الدولية والحقوقية وحقوق الإنسان، بضرورة توفير الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات وتشغيل مستشفى السرطان الوحيد في غزة، بجانب ضرورة عمل كل ما يلزم بشأن توفير الحماية للمستشفيات والمؤسسات الصحية وحماية الطواقم الطبية.

وأكدت السلطات الصحية الفلسطينية في غزة، الخميس، خلال مؤتمر صحفي من أمام مستشفى ناصر بخان يونس، أننا كررنا مرارًا وتكرارًا خطورة عدم قدرة المستشفى والمستشفيات الأخرى في قطاع غزة عن تقديم خدماتها بسبب نفاد الوقود لتشغيل مولد الكهرباء الوحيد بالمستشفى، مشيرةً إلى أن هذا الأمر مسألة إنسانية، فواجب أن نناشد العالم أن يلتزم به ويرحم أهل غزة، أوقفوا قتل أهل غزة ومرضاها ومرضى سرطان غزة.

أوضحت السلطات الصحية الفلسطينية أن عدد مرضى سرطان غزة أكثر من 10 آلاف مريض ولا يوجد مكان ولا مستشفى في غزة يستطيع أن يقدم الخدمة المتكاملة لهؤلاء المرضى، فهناك أجهزة يجب أن تحجز فيها أدوية الكيماوي وما يتعلق بها وما له علاقة بذلك، فهذه لا تتوفر وغير متواجدة إلا في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني.