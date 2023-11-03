الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

في ذكراها.. ما قصة حرب الأفيون التي أعلنتها بريطانيا على الصين؟

حرب الأفيون
حرب الأفيون

خاضت الصين حربين شرستين ضد بريطانيا، بدايتها كانت منازعات حول زراعة "الأفيون"، في منتصف القرن التاسع عشر، فما حكاية هذه الحرب التي أعلنتها بريطانيا على الصين في الفترة (1839-1842)، ولماذا أطلق عليها هذا الاسم؟

حرب الأفيون الأولى

يشير المؤرخون إلى أن حرب الأفيون اندلعت إثر محاولات صينية لمنع تلك التجارة التي كان يمارسها تجار غربيون (بريطانيون الأصل) بشكل غير مشروع بين الهند والصين، وذلك منذ القرن الثامن عشر والتي نمت بشكل كبير منذ عام 1820.

فانتشر الإدمان بشكل واسع النطاق في الصين، مما أدي إلى اضطراب اجتماعي واقتصادي في البلاد، مما لجأت الحكومة الصينية عام 1839، إلى مصادرة وتدمرت أكثر من 1400 طن من الأفيون تم تخزينها في كانتون "جواجنتشو" من قبل التجار البريطانيين.

txt

رحلة إلى أيام زمان.. هل عرف المصريون القدماء السباحة؟

txt

الصين: لا يُمكن لأى دولة صاحبة ضمير أن تسمح باستمرار هذه المأساة فى غزة

وتطوررت المناوشات بين الصين وبريطانيا، في يوليو من نفس العام، بعد واقعة قتل قرويًا صينيًا، من قبل بعض البحارة البريطانيين، ورفضت الحكومة البريطانية محاكمة رعاياها تحت النظام القانوني الصيني، كما رفضت تسليم المتهمين إلى المحاكم الصينية، مما اشتعلت الأزمة.

وتصاعدت حدة الأحداث في وقت لاحق من العام، عندما دمرت السفن الحربية البريطانية حصارًا صينيًا لمصب نهر اللؤلؤ (Zhu Jiang) في هونج كونج، وبعدها أمرت الحكومة البريطانية في أوائل عام 1840 إرسال قوة استكشافية إلى الصين، والتي وصلت إلى هونج كونج في يونيو.

ووصل الأسطول البريطاني عبر مصب إلى نهر اللؤلؤ ثم إلى كانتون، وبعد شهور من المفاوضات، هاجم الأسطول بشراسة واحتل المدينة في مايو عام 1841، كما استطاعت الحملات البريطانية حينها صد من الهجمات المضادة الذي شنتها القوات الصينية في عام 1842، ولم تتوقف الحرب عند هذا الحد، بل استولا البريطانيون على نانكينج لاحقًا.

وبدأ الطرفان في مفاوضات السلام، حيث تم توقيع معاهدة نانكينج في 29 أغسطس، وبموجب أحكامها، كان على الصين أن تدفع لبريطانيا تعويضًا كبيرًا، وأن تتنازل عن جزيرة هونج كونج للبريطانيين، ولكن ظلت هذه الجزيرة تحت السيادة البريطانية إلى أن تم تسليمها إلى الصين في عام 1997.

كما تم توقيع معاهدة تكميلية بريطانية في 8 أكتوبر عام 1843 والتي أعطت مواطنيها خارج الحدود الإقليمية، الحق في المحاكمة أمام المحاكم البريطانية.

حرب الأفيون الثانية

في منتصف القرن التاسع عشر(1850-1864)،  سعت بريطانيا إلى الحصول على المزيد من الامتيازات التجارية في الصين فبدأت في تجديد الأعمال العدائية، لتمديد حقوقهم التجارية في الصين

وفي عام 1856، صعد بعض المسؤولين الصينيين على متن السفينة المسجلة في بريطانيا Arrow أثناء رسوها في ميناء كانتون، واعتقلوا العديد من أفراد الطاقم الصينيين الذين تم إطلاق سراحهم لاحقًا، ثم في ديسمبر، أحرق الصينيون في كانتون المصانع الأجنبية المستودعات التجارية هناك، وتصاعدت وتيرة الأعمال العدائية.

ومن جانبها قررت فرنسا الانضمام إلى الحملة العسكرية البريطانية، بسبب إدعاءهم بقتل فرنسي داخل الصين في أوائل عام 1856

وبدأ الحلفاء العمليات العسكرية في أواخر عام 1857، وسرعات ما استولوا على كانتون، وعزلوا حاكم المدينة وعينوا مسؤولًا خاضع لسيادتهم، ثم في مايو أيار عام 1858، وصلت القوات المتحالفة في السفن الحربية البريطانية إلى تيانجين، وأجبرت الصينيين على الدخول في مفاوضات.

وما جاء في معاهدات "تيانجين"، عام 1858،  الإقامة في بكين للمبعوثين الأجانب، وفتح العديد من الموانئ الجديدة للتجارة والإقامة، وحق السفر، وفي مفاوضات أخرى في شنجهاي في وقت لاحق من العام، تم تقنين استيراد الأفيون، والسماح بسفر الأجانب إلى داخل الصين.

الافيون بريطانيا الصين حرب الصين وبريطانيا

الأكثر قراءة

لن تحجبوا الحقيقة.. كواليس 3 اعتداءات للاحتلال الإسرائيلى على طاقم "القاهرة الإخبارية"

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-11-2023 فى مصر

حسن نصرالله: عمليات حزب الله فى جنوب لبنان "أقلقت" قادة الاحتلال وأمريكا

حسن نصرالله: الصهاينة باتوا يؤمنون أن إسرائيل "أوهن من بيت العنكبوت"

محافظ الإسكندرية: استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لوسائل النقل الداخلية والخارجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى: ممتنون لقيادة وجهود الرئيس السيسى فى أزمة غزة

بعد لقاء نتنياهو وبلينكن.. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: الوقود لن يدخل غزة

جيش الاحتلال: قواتنا تتقدم فى غزة