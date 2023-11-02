"التمريض" و"العلوم" تفوزان بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم بجامعة المنيا

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة "القرآن الكريم كاملًا وأحكام التلاوة والتجويد"، والتي أقامتها إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، عن فوز الطالب أحمد مندي محمد بكلية التمريض، بالمركز الأول، والطالب عبد الرحيم صلاح بكلية الطب، بالمركز الثاني، وجاءت الطالبة فاطمة أحمد بكلية التربية للطفولة المبكرة بالمركز الثالث، كما فازت الطالبة منة الله بكلية العلوم، بالمركز الأول، والطالبة مريم محمد بكلية الصيدلة، بالمركز الثاني، وحصلت الطالبة علياء بكر بكلية طب الأسنان، على المركز الثالث.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة كلًا من: الدكتور وليد مشهور بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، والشيخ أحمد خلف، عضو مراجعة المصحف الشريف بالأوقاف، والشيخ أحمد الدمرداش، بالأوقاف وجمعية رعاية الحفظة

وتأتي هذه المسابقة، استعدادًا لتأهيل الطلاب للمشاركة في المسابقات القمية، وتمثيل الجامعة في المحافل المختلفة، وخلق روح التنافس الشريف بينهم في مختلف الأنشطة المقامة.

أشرف على تنظيم المسابقة وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتورة فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي، وصابرين أحمد، وهشام محمد، الأخصائيون بالإدارة.

ومن ناحية آخري، كانت جامعة المنيا قد أعلنت أنها نظمت برعاية من الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، قافلة إلى قرية زاوية سلطان بمركز المنيا، قدمت خلالها خدماتها الطبية والتنموية للأهالي. حيث قام الفريق الطبي المرافق للقافلة بتوقيع الكشف الطبي على ٤٣٠ مواطنًا من أهالي القرية في تخصصات: "الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، العظام، القلب، الصدر، الروماتيزم والتأهيل"، وتم صرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة.

كما قام فريق كلية التمريض بتوعية السيدات عن التعامل مع التشنجات العصبية والاغماء ونزلات البرد للأطفال، كما تم استعراض كيفية الفحص الذاتي للثدي، وقدمت كلية دار العلوم محاضرة عن خطورة الغش على المجتمع.

وفي إطار مواصلة جامعة المنيا في تنفيذ حملتها لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية والتي تؤدي الى تلويث البيئة وانسداد في الترع والمساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع، عُقد العديد من الندوات التوعوية لأهالي القرية وتوزيع منشورات التوعية، وتعليق البوسترات؛ لتوعية الأهالي وتشجيعهم على الحفاظ على الترع وعدم إلقاء المخلفات بها، حتى يُسهم ذلك في تحسين البيئة.

مسابقة القرآن الكريم بجامعة المنيا

مسابقة القرآن الكريم بجامعة المنيا

مسابقة القرآن الكريم بجامعة المنيا

مسابقة القرآن الكريم بجامعة المنيا

مسابقة القرآن الكريم بجامعة المنيا

مسابقة القرآن الكريم بجامعة المنيا

مسابقة القرآن الكريم بجامعة المنيا

مسابقة القرآن الكريم بجامعة المنيا

مسابقة القرآن الكريم بجامعة المنيا