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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنيا يترأس مجلس كلية العلوم لاستعراض الرؤى المستقبلية للكلية والجامعة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، اجتماع مجلس كلية العلوم، وذلك لاستعراض الرؤى المستقبلية للكلية والجامعة، واختيار أعضاء اللجان المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد الكلية، وفقاً لشروط الترشح ومعايير المفاضلة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور جمال مخيمر عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام مجلس الكلية.

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وتوجه رئيس جامعة المنيا بخالص الشكر وصادق العرفان، إلى الدكتور جمال مخيمر عميد الكلية، على ما قدمه من جهد وتفانٍ خلال فترة توليه أعمال عمادة الكلية، مثمناً عطاءه الكبير الذي أسداه للكلية والجامعة كأحد رموز الجامعة، ومثالاً مشرفاً للأستاذ الجامعي.

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وأكد فرحات، اعتزازه بكلية العلوم وقيادتها وأساتذتها وعلمائها وجميع منتسبيها، وحرصه الكبير على إحداث نقلة نوعية بها بصفتها من أقدم الكليات بالجامعة وأعرقها، مستعرضاً الرؤية العامة للجامعة على المدي القصير والطويل خلال الفترة القادمة وتزامناً مع احتفال الجامعة خلال عامين باليوبيل الذهبي علي إنشائها، والذي يستوجب إعادة شباب أقدم كلياتها وتطويرها، وتحديث موقعها العام على نمط جامعات الجيل الرابع في ظل تدويل التعليم، والتنافسية بين الجامعات التي ستفتتح بنفس الأقاليم تباعاً.

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وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جار إعداد هوية بصرية للجامعة ومخطط رئيسي لكل من قطاعي التعليم والمستشفيات، يوضح روية الجامعة وتخطيط مبانيها المستقبلية والشكل العام الذي يعزز خصوصيتها وعراقتها، مؤكداً أهمية رفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، وتهيئة العنصر البشري لمواكبة هذا التطور، وإعادة النظر في دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية، إلي جانب معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، ومعايير الأيزو الإداري.

يذكر أن رئيس جامعة المنيا، كان قد سبق وترأس اجتماع مجلس كليتي الزراعة والتربية للطفولة المبكرة، وذلك لمناقشة رؤية الجامعة المستقبلية وخارطة الطريق لها، واختيار أعضاء اللجان المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد الكلية لكلا الكليتين، وفقاً لشروط الترشح ومعايير المفاضلة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

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