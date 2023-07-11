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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنيا يناقش الخطط المستقبلية للجامعة

فرحات يترأس اجتماع
فرحات يترأس اجتماع كليتي الزراعة والتربية للطفولة

 

ترأس الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا اجتماع مجلس كليتي الزراعة والتربية للطفولة المبكرة، لمناقشة رؤية الجامعة المستقبلية وخارطة الطريق لها، واختيار أعضاء اللجان المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد الكلية لكلا الكليتين، وفقاً لشروط الترشح ومعايير المفاضلة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات. 
 

جاء ذلك بحضور الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور حمدان إبراهيم، عميد كلية الزراعة، ووكلاء ورؤساء الأقسام للكليتين.
 

وأشار رئيس جامعة المنيا  إلى أن كلية الزراعة تعد من أقدم كليات جامعة المنيا، وأكثرها تأثيراً على المستويين العلمي الأكاديمي والبحثي والمستوى البيئي، وهي المحرك والقافلة الاقتصادية التي تعتمد عليها الجامعة في تنمية مواردها الذاتية وتعزيز أنشطة وحداتها الخاصة، وتشكل محور اهتمامها في المرحلة القادمة، مؤكداً على تحسين كفاءة النشر الدولي ومخرجات الدراسات العليا البحثية وتوفير البيئة الداعمة لزيادة أعداد المشروعات البحثية، والتوسع في إنشاء الشركات الناشئة التابعة للجامعة، ودعم العلاقات الدولية والشراكات مع المؤسسات الصناعية.
 

كما أشاد رئيس الجامعة بأعمال تحسين المظهر الجمالي بكلية التربية الطفولة المبكرة والتي تعتبر من الكليات الحديثة الافتتاح بالجامعة، بما يمنح زائريها المتعة البصرية وتحسين أجواء العملية التعليمية.
 

واستعرض رئيس الجامعة نهج الجامعة ورؤيتها في تحديث بنيتها التحتية ورفع كفاءتها المؤسسية، والتطوير الشامل لها من جميع المناحي لمواكبة جامعات الجيل الرابع، مشدداً على رفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعامل مع الفصول الذكية، وتهيئة العنصر البشري لهذا التطور، وخلق هوية بصرية ثابتة لها، مؤكداً على ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد؛ ومعايير جائزة مصر للتميز الحكومي، ومعايير الأيزو الإداري.


يذكر أن رئيس جامعة المنيا كان قد تابع امس ، على انتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام للدارسين بمركز التعلم المدمج بالجامعة، في أسبوعها الثاني والتي بدأت فعالياتها، في الرابع من يوليو الجاري وتستمر حتى العشرين من يوليو، والتي يؤديها الدارسين ببرامج: البكالوريوس المهني في التجارة والزراعة، والتربية للطفولة المبكرة، وبرنامجي تكنولوجيا التعليم الرقمي، والاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة لكلية التربية النوعية، والليسانس المهني في العلوم العربية والإسلامية بكلية دار العلوم.
 

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IMG-20230711-WA0004
IMG-20230711-WA0004
IMG-20230711-WA0004
جامعة المنيا اجتماع مجلسي الزراعة والتربية للطفولة الخطط المستقبلية للجامعة الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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