جامعة المنيا الأولى في مجال الفنون التشكيلية بمراكز الفنون للجامعات

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن فوز الجامعة بالمركز الأول لمراكز الفنون بالجامعات، في مجال الفنون التشكيلية، وحصد الجامعة لـ3 مراكز متقدمة في المنافسات الفردية في التصوير، والحفر والطباعة، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الشباب والرياضية – الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية في مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الرابع.

وأعرب الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، عن سعادته الكبيرة بتصدر مركز الفنون لجامعة المنيا؛ وتميز أبناء الجامعة فنيًا بمنافسات مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات في موسمه الرابع، وذلك خلال المهرجان الذي شارك فيه 10 جامعات مصرية، مؤكدًا على أن هذا الفوز هو انعكاس للاهتمام الكبير التي توليه الجامعة للأنشطة الطلابية، ومجهوداتها في تبني المواهب وتنميتها وتسليط الضوء على الطلاب الموهوبين سواء بالكليات المتخصصة والغير متخصصة في الأنشطة المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة أن حصد 3 من طلاب جامعة المنيا على مراكز متقدمة خلال المنافسات الفردية بالمهرجان، بفوز الطالبة أية إبراهيم من حصد المركز الأول في مجال الحفر والطباعة "فردي"، والطالبة أية حافظ ابراهيم في المركز الثاني، إلى جانب فوز الطالبة علياء محمد طه بالمركز الثاني في مجال التصوير "فردي"، وذلك بعد تحكيم الأعمال الفنية المنافسة من نخبة من الأساتذة المتخصصين في المجالات الفنية بالجامعات المصرية.

وثمن رئيس الجامعة مجهودات الإدارة العامة لرعاية الطلاب وإدارة النشاط الثقافي والفني في استقطاب مواهب الطلاب وتبنيها بمراكز الفنون، والذي استمر عملها علي مدار عامين متتاليين، مهنئهم على حصولهم علي هذا المركز المتقدم. أشرف علي الطلاب وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتورة فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي، وقام بالتدريب ماجد ماهر والدكتورة غادة ناجي.

مهرجان مراكز الفنون بالجامعات

مهرجان مراكز الفنون بالجامعات