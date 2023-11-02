ليلة مؤلمة تحت القصف.. قصة استشهاد فنانة فلسطينية و3 من أطفالها (فيديو)

انضمت الفنانة إيناس السقا وأبنائها لضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

الفنانة إيناس السقا نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.

وفي الفيديوجراف التالي، نستعرض لكم التفاصيل والمعلومات الكاملة عن الفلسطينية إيناس السقا واستشهادها هي وابنائها.

https://www.youtube.com/shorts/TSh95UGQhGA

رسائل رئاسية خلال قمة القاهرة للسلام

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه رسالة حازمة تؤكد على موقف مصر الرافض لمخطط تصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث، وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".