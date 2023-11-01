الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"فلسطين إلنا واليهود حرامية".. طفلة تدعو لمقاطعة الداعمين للاحتلال (فيديو)

أطفال غزة
أطفال غزة

“فلسطين إلينا، اليهود حرامية”، بنبرات قوية ونظرة فيها كثير من التحدي خرجت طفلة فلسطينية وهى ترتدي “كوفية" بلادها لتوجه رسالة إلى أهلها في غزة وجنين وجباليا وكل بقاع الأرض المحتلة تدعوهم فيها بالثبات والصبر بعد الغارات العنيفة التي يشنها الاحتلال الغاصب ضد الأطفال والنساء والشيوخ العُزّل.  

كثيرة هى القصص المأساوية والإنسانية التي يعيشها أهل غزة وفي القلب منهم “الأطفال”، ومن هذه القصص فيديو لأحد أطفال غزة طيّره سريعًا المدونين عبر وسائط ومنصات التواصل وجهت فيه ببراءة طفلة رسالة للعدو وللعالم الذي وقف صامتًا يشاهد ارتفاع عدد الشهداء كل يوم، بل كل ساعة، منددة بقوات الاحتلال، مشيدة بروح المقاومة والتحدي في صفوف أهلها.

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